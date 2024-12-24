В Марьяновском районе водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся

Омская полиция сообщает, что сегодня около 08:50 поступило сообщение о происшествии. Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный водитель, предположительно за рулем автомобиля ВАЗ-2110 или ВАЗ-2113 серого цвета, двигался по улице Пролетарской в поселке Марьяновка. Он сбил женщину и ребенка, которые шли по обочине. Ребенок находился в санках, когда случилась трагедия. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.