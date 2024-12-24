В Марьяновском районе водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся

Posted 24 декабря, 05:08
Published 24 декабря, 05:08
Modified 24 декабря, 05:33
Updated 24 декабря, 05:33
Омская полиция сообщает, что сегодня около 08:50 поступило сообщение о происшествии. Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный водитель, предположительно за рулем автомобиля ВАЗ-2110 или ВАЗ-2113 серого цвета, двигался по улице Пролетарской в поселке Марьяновка. Он сбил женщину и ребенка, которые шли по обочине. Ребенок находился в санках, когда случилась трагедия. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
От полученных травм девочка 2023 года рождения скончалась в скорой помощи. Женщина, чья личность еще не установлена, в тяжелом состоянии была госпитализирована. Полиция просит всех, кто может помочь в установлении личности водителя или его местоположения, обратиться по телефонам: 79-35-04, 79-38-02 или 102.
Напомним, ранее Город55 писал о том, что в Тавическом районе задержали омича, скрывшегося с места смертельного ДТП.