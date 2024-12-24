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Posted 24 декабря, 05:08

Published 24 декабря, 05:08

Modified 24 декабря, 05:33

Updated 24 декабря, 05:33

Трагедия произошла сегодня утром

В Марьяновском районе водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся

24 декабря 2024, 05:08
Фото: 1MI. Трагедия произошла сегодня утром

Омич насмерть сбил девочку в Марьяновском районе и скрылся с места преступления

На момент трагедии ребенок находился в санках.

Омская полиция сообщает, что сегодня около 08:50 поступило сообщение о происшествии. Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный водитель, предположительно за рулем автомобиля ВАЗ-2110 или ВАЗ-2113 серого цвета, двигался по улице Пролетарской в поселке Марьяновка. Он сбил женщину и ребенка, которые шли по обочине. Ребенок находился в санках, когда случилась трагедия. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянииЖенщина госпитализирована в тяжелом состоянии
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянииЖенщина госпитализирована в тяжелом состоянии
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Фото: Омская полиция

От полученных травм девочка 2023 года рождения скончалась в скорой помощи. Женщина, чья личность еще не установлена, в тяжелом состоянии была госпитализирована. Полиция просит всех, кто может помочь в установлении личности водителя или его местоположения, обратиться по телефонам: 79-35-04, 79-38-02 или 102.

Напомним, ранее Город55 писал о том, что в Тавическом районе задержали омича, скрывшегося с места смертельного ДТП.

Трагедия на омской трассе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
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#Диана Рязанцева#ДТП#Полиция#Омск#Авария#Смерть#Расследование#Новости
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