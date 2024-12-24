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Posted 24 декабря, 12:41

Published 24 декабря, 12:41

Modified 24 декабря, 13:51

Updated 24 декабря, 13:51

Уже традиция: вечером вторника омские дороги сковали 9-балльные пробки

Уже традиция: вечером вторника омские дороги сковали 9-балльные пробки

24 декабря 2024, 12:41
Фото: 1MI.
С начала месяца самый проблемный участок остается неизменным — городок Нефтяников.

Сегодня вечером на городских магистралях вновь образовались 9-балльные пробки. Самая сложная ситуация сейчас, согласно данным приложения «Яндекс Карты», в центральной части Омска и городке Нефтяниках.

В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Гагарина и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на улицах Герцена и Маршала Жукова.

Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улица Заозерная.

Напомним, что с 25 декабря в Омске вновь изменят схему движения из-за капитального ремонта моста у Телецентра: на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ запретят левый поворот и разворот.

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