Уже традиция: вечером вторника омские дороги сковали 9-балльные пробки

Posted 24 декабря, 12:41
Published 24 декабря, 12:41
Modified 24 декабря, 13:51
Updated 24 декабря, 13:51
Сегодня вечером на городских магистралях вновь образовались 9-балльные пробки. Самая сложная ситуация сейчас, согласно данным приложения «Яндекс Карты», в центральной части Омска и городке Нефтяниках.
В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Гагарина и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на улицах Герцена и Маршала Жукова.
Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улица Заозерная.
Напомним, что с 25 декабря в Омске вновь изменят схему движения из-за капитального ремонта моста у Телецентра: на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ запретят левый поворот и разворот.