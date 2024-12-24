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Posted 24 декабря, 09:47

Published 24 декабря, 09:47

Modified 24 декабря, 09:49

Updated 24 декабря, 09:49

Задержан еще один вымогатель крупной суммы у сына погибшего на СВО омича

Угрожал расправой: появился еще один вымогатель крупной суммы у сына погибшего на СВО

24 декабря 2024, 09:47
Фото: 1MI.

Задержан еще один вымогатель крупной суммы у сына погибшего на СВО омича

Четвертым подозреваемым оказался 24-летний молодой человек, пытавшийся скрыться и пересечь границу РФ.

В резонансном деле о вымогательстве 1,4 млн рублей с 18-летнего жителя Марьяновского района, чей отец погиб в зоне СВО, появился четвертый подозреваемый. Им оказался 24-летний молодой человек, который после совершенного в группе преступления рассчитывал скрыться и пересечь границу.

При переходе границы РФ объявленного в федеральный розыск как раз и задержали. Молодого человека заключили под стражу на два месяца, но постановление суда пока не вступило в силу.

Напомним, что 18-летний сельчанин должен был получить крупную сумму за погибшего на СВО отца. Четыре жителя Марьяновского района, прознав об этом, скооперировались и вымогали деньги. С 18 августа по 29 ноября 2024 года они оказывали на потерпевшего психологическое давление и угрожали расправой.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Задержание#Уголовное дело#Новости#Вымогательство#Марьяновский район#Сво
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