Угрожал расправой: появился еще один вымогатель крупной суммы у сына погибшего на СВО

Напомним, что 18-летний сельчанин должен был получить крупную сумму за погибшего на СВО отца. Четыре жителя Марьяновского района, прознав об этом, скооперировались и вымогали деньги. С 18 августа по 29 ноября 2024 года они оказывали на потерпевшего психологическое давление и угрожали расправой.