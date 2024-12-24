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Posted 24 декабря, 03:30

Published 24 декабря, 03:30

Modified 24 декабря, 07:22

Updated 24 декабря, 07:22

В Омске стоимость елок начинается от нескольких сотен рублей

«Тяжелый люкс»: омичи продают искусственные елки за 495 тысяч рублей

24 декабря 2024, 03:30
Фото: 1MI. В Омске стоимость елок начинается от нескольких сотен рублей

В Омске цены на искусственные елки достигли 495 тысяч рублей

Город55 узнал цены на искусственные и живые елки в Омске. Пока в магазинах и на елочных базарах еще представлено очень много вариантов новогодних деревьев.

До Нового года остаются считанные дни: уже через неделю омичи начнут последние приготовления к праздничным застольям, будут провожать 2024-й год и встречать 2025-й. Многие не представляют новогодний праздник без украшенной живой либо искусственной елки.

О ценах на искусственные и живые деревья, а также адресах открывшихся в Омске елочных базаров — рассказываем в материале Города55. Спойлер: разбег цен вас точно удивит, но найти без особых проблем можно как бюджетные, так и дорогие варианты новогодних деревьев.

За сколько продают искусственные елки в Омске

«Пройдемся» по популярным магазинам, маркетплейсам и сайтам бесплатных объявлений в поисках самых дешевых, дорогих и необычных елок.

Искусственные елки в «Лемана Про»

В бывшем гипермаркете «Леруа Мерлен», который после ребрендинга называется «Лемана Про», представлены сотни вариантов искусственных елок на любой вкус. Самая простенькая «снежная» новогодняя ель высотой 50 см обойдется по скидке всего в 390 рублей.

Самая дешевая искусственная ель стоит 390 рублейСамая дешевая искусственная ель стоит 390 рублей
Самая дешевая искусственная ель стоит 390 рублей. Фото: Скриншот сайта «Лемана Про»

Елка «стандартного» размера (180 см в высоту), приближенная по виду к живому дереву, стоит практически 6000 рублей. Возможно, не слишком бюджетно, но нужно помнить, что искусственное дерево вы сможете использовать и украшать не один год. Можно встретить в гипермаркете и несколько искусственных елок, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. Так, самой дорогой оказалась ель версальская с лампочками высотой 300 см (видимо, установить ее можно только в очень просторный дом, какой-либо ресторан или ТЦ). За дерево придется отдать почти 135 тысяч рублей. Из плюсов — не нужно дополнительно тратиться на гирлянду.

Стоимость елки высотой 180 см составляет 5990 рублейСтоимость елки высотой 180 см составляет 5990 рублей
Самая дорогая елка в гипермаркете стоит 134 893 рубляСамая дорогая елка в гипермаркете стоит 134 893 рубля
Стоимость елки высотой 180 см составляет 5990 рублей. Фото: Скриншот сайта «Лемана Про»

Искусственные елки в «Ашане»

Разброс цен на искусственные новогодние деревья в магазине составляет от 160 до 17 000 рублей. Выбор елок на сайте, по сравнению с «Лемана Про», довольно скуден — менее 20 вариантов.

В магазине представлены елки на любой вкусВ магазине представлены елки на любой вкус
Есть и варианты "заснеженных" искусственных деревьевЕсть и варианты "заснеженных" искусственных деревьев
Можно увидеть, как елка будет смотреться в собранном видеМожно увидеть, как елка будет смотреться в собранном виде
Стоимость елок в "Ашане" достигает 17 тысяч рублейСтоимость елок в "Ашане" достигает 17 тысяч рублей
В магазине представлены елки на любой вкус. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Самой дешевой стала настольная искусственная ель с горшке с шишками (трех цветов на выбор) высотой всего 20 см. Ее можно приобрести за 159,99 рублей. Цена же самого дорогого «новогоднего» дерева составляет 16 990 рублей. За эту сумму омичи получат необычную заснеженную ель высотой 210 см.

Искусственная ель высотой 20 см за 160 рублейИскусственная ель высотой 20 см за 160 рублей
Искусственная ель высотой 220 см почти за 17 тысячИскусственная ель высотой 220 см почти за 17 тысяч
Искусственная ель высотой 20 см за 160 рублей. Фото: Скриншот сайта «Ашан»

Искусственные елки в «Rich Family»

Большое количество новогодних елок — от простых новогодних композиций до роскошных «красавиц» — представлено и в магазине детских товаров «Rich Family». Здесь у омичей точно есть возможность подобрать себе дерево, подходящее по высоте, густоте веток и цвету.

Тем, кто ограничен в пространстве, но все же хочет создать себе новогоднее настроение, подойдет ель высотой 30 см, состоящая из 36 веток. Это, кстати, один из самых дешевых вариантов в магазине: всего 190 рублей. Покупка классической елки высотой 180 см обойдется в 4790 рублей. Дерево, кстати, изготовили в России. Самой дорогой в магазине стала ель таежная высотой 240 см. За нее просят 39 990 рублей (и это со скидкой). Никакого дополнительного декора у этой ели нет, но выглядит она все равно роскошно.

Одна из самых дешевых елок стоит 190 рублейОдна из самых дешевых елок стоит 190 рублей
Классическая ель высотой 180 см обойдется в 4800 рублейКлассическая ель высотой 180 см обойдется в 4800 рублей
Дороже всех стоит ель таежная высотой 240 смДороже всех стоит ель таежная высотой 240 см
Одна из самых дешевых елок стоит 190 рублей. Фото: Сайт магазина детских товаров «Rich Family»

Искусственные елки в «Бауцентре»

Есть, где разгуляться в выборе искусственных елок, и в строительном магазине «Бауцентр». На официальном сайте омичам предлагают десятки вариантов от 25 до 300 см в высоту. Есть как классические зеленые, так и заснеженные и снежные елки. Внешний вид некоторых деревьев вызывает вопросы, но, как известно, вкусы у всех разные.

Самая дешевая ель на сайте продается за 299 рублей. За эту цену можно забрать искусственную елку высотой 30 см в горшке, украшенную красными бантами, шарами и маленькими подарочными коробочками.

Мини-елка в горшке с декором стоит всего 300 рублейМини-елка в горшке с декором стоит всего 300 рублей
Мини-елка в горшке с декором стоит всего 300 рублей. Фото: Скриншот сайта «Бауцентр»

Заснеженная праздничная елка высотой 180 см, которую уже украсили натуральными шишками, обойдется в 5990 рублей. Это точно вариант для тех, кому наскучили классические искусственные деревья. Дороже всех в этом магазине — искусственная ель Бавария высотой 240 см. Стоит она 18 990 рублей. Такое украшенное дерево точно не оставит равнодушными домочадцев и гостей.

Праздничная заснеженная елка высотой 180 см стоит почти 6 тысячПраздничная заснеженная елка высотой 180 см стоит почти 6 тысяч
Елка высотой 240 см обойдется в 19 тысячЕлка высотой 240 см обойдется в 19 тысяч
Праздничная заснеженная елка высотой 180 см стоит почти 6 тысяч. Фото: Скриншот сайта «Бауцентр»

Искусственные елки на «Авито»

Неплохие варианты елок можно встретить и на сайтах бесплатных объявлений. Например, на «Авито» представлено почти 650 объявлений, а разбег цен на искусственные деревья составляет от 130 до 31 200 рублей. Кстати, большинство предложений оставили магазины, у которых есть точки в Омске. Поэтому в случае сомнений можно будет съездить и лично посмотреть новогодние деревья.

Одной из самых дешевых стала миниатюрная искусственная ель высотой всего 60 см. За дерево с имитацией снега, но без дополнительного декора продавец просит 299 рублей. Если же у вас есть много лишнего места и вы готовы потратить круглую сумму на елку, следующий вариант для вас. За 31 152 рубля продают искусственную литую ель, высота которой составляет 210 см. Иголки у этой елки выглядят очень натурально.

Стоимость елки высотой 60 см составляет всего 300 рублейСтоимость елки высотой 60 см составляет всего 300 рублей
Дороже всех продают елку высотой 210 смДороже всех продают елку высотой 210 см
Стоимость елки высотой 60 см составляет всего 300 рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Искусственные елки на Ozon

Самое богатое разнообразие искусственных елей традиционно представлено на маркетплейсах. Так, на площадке Ozon на выбор омичам предлагаются почти 40 тысяч объявлений от продавцов. Самые дешевые варианты высотой 20-40 см не превышают по цене 400 рублей.

Один из приличных вариантов миниатюрных елок на маркетплейсеОдин из приличных вариантов миниатюрных елок на маркетплейсе
Один из приличных вариантов миниатюрных елок на маркетплейсе. Фото: Скриншот сайта Ozon

Ценовой рекорд в этот раз ставит новогодняя искусственная елка высотой 800 см. За альпийское уличное дерево продавец на маркетплейсе просит 495 237 рублей. А без скидки цена и вовсе достигает почти 1,89 млн рублей. Возможно такая елка вполне могла бы украсить площадь какого-нибудь города.

Стоимость уличной елки со скидкой превышает 495 тысячСтоимость уличной елки со скидкой превышает 495 тысяч
Стоимость уличной елки со скидкой превышает 495 тысяч. Фото: Скриншот сайта Ozon

Следующая дорогая искусственная елка на площадке стоит 462,8 тысяч рублей. Ее высота уже поменьше — 550 см. По словам продавца, елка станет настоящей новогодней королевой в большом зале, а ее иголки совершенно неотличимы от натуральных.

За елку высотой 550 см продавец просит 462 тысячи рублейЗа елку высотой 550 см продавец просит 462 тысячи рублей
За елку высотой 550 см продавец просит 462 тысячи рублей. Фото: Скриншот сайта Ozon

За сколько продают живые елки в Омске

Для тех, кто все-таки предпочитает чувствовать в своем доме хвойный аромат, в этом году открыли десятки елочных базаров. Они есть во всех округах города. Работать точки с елками будут до 31 декабря включительно. Однако на практике большинство предпочитает не откладывать покупку на последние день-два.

Если говорить про стоимость живых елок, то за сосну потребуется отдать от 500 рублей, ели на базарах продают от 1000 рублей, а пихты — от 3000 рублей.

Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru

Такие же цены как раз Городу55 озвучил продавец одной из точек на Левобережье. По его словам, сосны в зависимости от длины стоят до 1500 рублей. Кстати, елки в этом году в Омск привезли из Башкирии. Пока на елочных базарах еще довольно богатый выбор хвойных деревьев.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, какие раритетные советские игрушки можно отыскать на «Авито» (цены в некоторых случаях способны шокировать), а также показывал пугающие новогодние игрушки из омских магазинов.

А вы будете ставить елку дома в этом году?
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