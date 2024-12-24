«Тяжелый люкс»: омичи продают искусственные елки за 495 тысяч рублей

Елка «стандартного» размера (180 см в высоту), приближенная по виду к живому дереву, стоит практически 6000 рублей. Возможно, не слишком бюджетно, но нужно помнить, что искусственное дерево вы сможете использовать и украшать не один год. Можно встретить в гипермаркете и несколько искусственных елок, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. Так, самой дорогой оказалась ель версальская с лампочками высотой 300 см (видимо, установить ее можно только в очень просторный дом, какой-либо ресторан или ТЦ). За дерево придется отдать почти 135 тысяч рублей. Из плюсов — не нужно дополнительно тратиться на гирлянду.