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Posted 24 декабря, 07:18

Published 24 декабря, 07:18

Modified 24 декабря, 07:41

Updated 24 декабря, 07:41

«Тяжело сохранять энергию»: Дэйв Барр высказался о поражении «Авангарда» на выезде

«Тяжело сохранять энергию»: Дэйв Барр высказался о поражении «Авангарда» на выезде

24 декабря 2024, 07:18
Фото: ХК «Авангард».
Исполняющий обязанности главного тренера заявил, что команда удовлетворена результатом матча.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал поражение омской команды в матче с «Металлургом». Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 1:2 в пользу хозяев, исход решился в овертайме.

«Первым периодом я доволен. Мы сыграли неплохо, учитывая, что у нас длинный выезд. Тяжело сохранять энергию и играть в полную силу. Во втором периоде мы действовали недостаточно хорошо, но надо отметить игру нашего вратаря. Он был великолепен, несколько раз серьезно выручил команду. Нам повезло, что мы остались в игре. Третий период мы начали медленно, но постепенно набирали ход. Получился хороший матч, который перешёл в овертайм. Игра шла в обе стороны, но неудачный отскок от конька привел к выходу соперника к нашим воротам. В итоге „Металлург“ выиграл», — передает слова тренера «Чемпионат».

Он также отметил, что считает результат матча удовлетворительным, так как омичам все же удалось увезти из Магнитогорска одно очко. Еще по два «ястребы» набрали в матчах с «Сибирью» в Новосибирске и «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

«Мы набрали одно очко и в целом удовлетворены этим результатом», — добавил Барр.

Напомним, что Дэйв Барр исполняет обязанности главного тренера «Авангарда» пока Ги Буше находится в Канаде, ему пришлось улететь из Омска, чтобы пройти обследование у своего врача после сложной операции на колене.

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