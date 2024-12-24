«Тяжело сохранять энергию»: Дэйв Барр высказался о поражении «Авангарда» на выезде

Posted 24 декабря, 07:18
Published 24 декабря, 07:18
Modified 24 декабря, 07:41
Updated 24 декабря, 07:41
Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал поражение омской команды в матче с «Металлургом». Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 1:2 в пользу хозяев, исход решился в овертайме.
«Первым периодом я доволен. Мы сыграли неплохо, учитывая, что у нас длинный выезд. Тяжело сохранять энергию и играть в полную силу. Во втором периоде мы действовали недостаточно хорошо, но надо отметить игру нашего вратаря. Он был великолепен, несколько раз серьезно выручил команду. Нам повезло, что мы остались в игре. Третий период мы начали медленно, но постепенно набирали ход. Получился хороший матч, который перешёл в овертайм. Игра шла в обе стороны, но неудачный отскок от конька привел к выходу соперника к нашим воротам. В итоге „Металлург“ выиграл», — передает слова тренера «Чемпионат».
Он также отметил, что считает результат матча удовлетворительным, так как омичам все же удалось увезти из Магнитогорска одно очко. Еще по два «ястребы» набрали в матчах с «Сибирью» в Новосибирске и «Нефтехимиком» в Нижнекамске.
«Мы набрали одно очко и в целом удовлетворены этим результатом», — добавил Барр.
Напомним, что Дэйв Барр исполняет обязанности главного тренера «Авангарда» пока Ги Буше находится в Канаде, ему пришлось улететь из Омска, чтобы пройти обследование у своего врача после сложной операции на колене.