«Тяжело сохранять энергию»: Дэйв Барр высказался о поражении «Авангарда» на выезде

Он также отметил, что считает результат матча удовлетворительным, так как омичам все же удалось увезти из Магнитогорска одно очко. Еще по два «ястребы» набрали в матчах с «Сибирью» в Новосибирске и «Нефтехимиком» в Нижнекамске.