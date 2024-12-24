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Posted 24 декабря, 03:03

Published 24 декабря, 03:03

Modified 24 декабря, 09:10

Updated 24 декабря, 09:10

К 8 утра в Омске образовались 7-балльные пробки

«Стою час, а сдвинулись на 2 см»: дороги в Омске утром сковали жуткие пробки

24 декабря 2024, 03:03
Фото: Изображение Midjourney. К 8 утра в Омске образовались 7-балльные пробки

Омичи утром снова застряли в многокилометровых пробках

Весь центр «горит» красным и бордовым, затруднено движение также на некоторых улицах Левобережья и Нефтяников.

Не успели омичи перевести дух после вчерашних вечерних 10-балльных пробок, как ситуация повторилась и сегодня утром. Вторник 24 декабря начался для горожан, спешащих на работу и учебу, с 7-балльных заторов на дорогах.

Движение особенно затруднено в центре города: «бордовым» и «красным» горят улицы Красный Путь, Гагарина, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Булатова, Кемеровская, Думская, проспект Карла Маркса, Масленникова, Пушкина и др. На Левобережье традиционно движение затруднено на 70 лет Октября, Конева, 3-й Островской и 3-й Енисейской. В Нефтяниках уже который день длительное время требуется на проезд по проспекту Мира, проспекту Королева и Заозерной.

К 9 утра на дорогах в Омске сохранялись 7-балльные пробкиК 9 утра на дорогах в Омске сохранялись 7-балльные пробки
К 9 утра на дорогах в Омске сохранялись 7-балльные пробки. Фото: Яндекс Карты

Омичи пока еще пытаются развлекаться и хоть как-то поднимать себе настроение в пробках. Вот лишь некоторые из комментариев, оставленных в приложении 2ГИС:

«Странно, стою час, а сдвинулись на 2 см»;
«Автобусы, едьте по своей полосе. Не надо потом со средней быстренько перед остановкой перестраиваться»;
«7 утра, а тут (на мосту у Телецентра со стороны Заозерной, — прим. Ред.) уже пробка, всем терпения»;
«Едем-едем, катим-катим»;
«Благодаря пробкам на мосту я досыпаю еще 1-2 часа до нормы, спасибо»;
«Юлия Борисовна, поставьте зачет! Я приеду ко второй»;
«Красный путь, у вас там шутки кончились? Ехать еще час, а я уже все перечитала».

Напомним, что накануне городская администрация в очередной раз поменяла схему движения из-за частично перекрытого моста у Телецентра. Теперь на пересечении проспекта Мира и 70 лет СибАДИ будет запрещено поворачивать налево и разворачиваться. Изменения вступят в силу в среду, 25 декабря.

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#Юлия Истомина#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Новости#Заторы
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