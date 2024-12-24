«Стою час, а сдвинулись на 2 см»: дороги в Омске утром сковали жуткие пробки

Движение особенно затруднено в центре города: «бордовым» и «красным» горят улицы Красный Путь, Гагарина, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Булатова, Кемеровская, Думская, проспект Карла Маркса, Масленникова, Пушкина и др. На Левобережье традиционно движение затруднено на 70 лет Октября, Конева, 3-й Островской и 3-й Енисейской. В Нефтяниках уже который день длительное время требуется на проезд по проспекту Мира, проспекту Королева и Заозерной.