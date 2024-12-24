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Posted 24 декабря, 13:03

Published 24 декабря, 13:03

Modified 24 декабря, 13:36

Updated 24 декабря, 13:36

За неделю в Омской области 269 новых случаев ковида

Ситуация пугает: в Омской области от коронавируса умер еще один человек

24 декабря 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney. За неделю в Омской области 269 новых случаев ковида
Данные о заболеваемости за прошлую неделю опубликовали на платформе Объясняем.рф.

На прошлой неделе от коронавируса умер еще один житель Омской области. Информацию об этом опубликовали на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 269 случаев заболевания, это на 109 меньше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 292 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.

В Сибирском федеральном округе по заболеваемости продолжает лидировать Кемеровская область. За неделю в регионе выявлено 710 новых случаев, 905 человек признали здоровыми, а 77 доставили в больницы.

Ранее уролог-андролог Данияр Сатыбалдин рассказал Городу55 важные подробности о мужском здоровье: какие обследования нужно проходить мужчинам, что такое гормонозаместительная терапия, каковы первые признаки простатита и другие.

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#Анастасия Баянова#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Смертность#Вирус#Новости#Вирусы#Заболеваемость#Ковид#Заболевания
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