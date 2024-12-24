Ситуация пугает: в Омской области от коронавируса умер еще один человек

Posted 24 декабря, 13:03
Published 24 декабря, 13:03
Modified 24 декабря, 13:36
Updated 24 декабря, 13:36
На прошлой неделе от коронавируса умер еще один житель Омской области. Информацию об этом опубликовали на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 269 случаев заболевания, это на 109 меньше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 292 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.
В Сибирском федеральном округе по заболеваемости продолжает лидировать Кемеровская область. За неделю в регионе выявлено 710 новых случаев, 905 человек признали здоровыми, а 77 доставили в больницы.
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