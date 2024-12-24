Ситуация пугает: в Омской области от коронавируса умер еще один человек

На прошлой неделе от коронавируса умер еще один житель Омской области. Информацию об этом опубликовали на платформе Объясняем.рф. Известно, что всего за этот период в регионе выявили 269 случаев заболевания, это на 109 меньше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 292 омича, а еще 15 пришлось госпитализировать.