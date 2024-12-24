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Posted 24 декабря, 13:22

Published 24 декабря, 13:22

Modified 24 декабря, 13:38

Updated 24 декабря, 13:38

Хоценко подписал закон о запрете склонения к абортам в Омской области

Штраф до 200 тысяч: в Омской области приняли закон о запрете склонения к абортам

24 декабря 2024, 13:22
Фото: 1MI.

Хоценко подписал закон о запрете склонения к абортам в Омской области

Штрафы за нарушение закона будут варьироваться от 3 до 200 тысяч рублей.

Губернатор Виталий Хоценко принял закон о запрете склонения к абортам в Омской области. Ранее величину штрафов одобрило Законодательное собрание.

Согласно новому закону, штраф за склонение к прерыванию беременности для граждан составит от 3000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Отмечается, что склонением будет называться «понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». При этом не будет считаться склонением к аборту, если лечащий врач предупредит женщину о наличии показаний для прерывания беременности.

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#Анастасия Баянова#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Беременность#Аборты#Беременные женщины#Прерывание беременности
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