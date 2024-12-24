Штраф до 200 тысяч: в Омской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Отмечается, что склонением будет называться «понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». При этом не будет считаться склонением к аборту, если лечащий врач предупредит женщину о наличии показаний для прерывания беременности.