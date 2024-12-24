Штраф до 200 тысяч: в Омской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Posted 24 декабря, 13:22
Published 24 декабря, 13:22
Modified 24 декабря, 13:38
Updated 24 декабря, 13:38
Согласно новому закону, штраф за склонение к прерыванию беременности для граждан составит от 3000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.
Отмечается, что склонением будет называться «понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». При этом не будет считаться склонением к аборту, если лечащий врач предупредит женщину о наличии показаний для прерывания беременности.