Правила езды по зимней дороге: советы инструктора, или Как избежать частых ошибок

Таким образом, зимой можно набраться больше опыта, чем летом. В холодное время года ученики получают много навыков, учатся рассчитывать тормозной путь, сталкиваются с разными дорожными покрытиями, будь то снег, лед или асфальт. По тем же причинам и автомобили в этот период двигаются намного аккуратнее. А значит, вероятность того, что вас будут подрезать и обгонять, становится ниже. Получается, обучившись движению на автомобиле зимой, летом вы ощутите, что ездить стало намного проще.



Но все же обучение зимой — не гарантия того, что из вас получится хороший водитель. Вождение в это время года лишь добавит специфических навыков, но как их использовать — зависит от будущего автомобилиста.