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Posted 24 декабря, 09:55

Published 24 декабря, 09:55

Modified 24 декабря, 11:01

Updated 24 декабря, 11:01

Правила езды по зимней дороге: советы инструктора, или Как избежать частых ошибок

Правила езды по зимней дороге: советы инструктора, или Как избежать частых ошибок

24 декабря 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney.
О том, как ездить на машине в холодное время года, Городу55 рассказали в ГИБДД и омской автошколе.

Зима — самое настоящее испытание для автомобилистов. Гололед, сильные морозы и метель — всегда вызов для водителя. Город55 узнал, как необходимо себя вести на зимней дороге, у инструктора автошколы «Перекресток» Сергея Колосова, а статистику нам предоставили в региональной ГИБДД.

Статистика ДТП зимой

Ежегодно Госавтоинспекция призывает водителей в плохую погоду без необходимости не ездить на машине. Однако многим автомобилистам последовать такому совету сложно: кому-то нужно добраться до работы, а у многих работа и вовсе связана с поездками на автомобиле.

Начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева рассказала Городу55, что за декабрь 2023 года произошло 228 ДТП, в них 12 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести. В январе–феврале этого года случилось 373 аварии, погибли 17 человек, 476 — травмировались.

«Однако привязывать аварийность к сезонности нецелесообразно. Бывают месяцы, когда число аварий еще выше. Например, в летний период многие едут на отдых, тогда погибших на дороге может быть значительно больше», — добавила Бобылева.
Зимой можно набраться больше опыта, чем летомЗимой можно набраться больше опыта, чем летом
Зимой можно набраться больше опыта, чем летом. Фото: Изображение Midjourney

Советы инструктора: как ездить на автомобиле зимой

Чем раньше водитель откажется от «летнего» стиля вождения, тем лучше для него. Важно соблюдать безопасное расстояние до автомобиля впереди, но и не переусердствовать — иначе можно подтолкнуть других водителей к обгону и созданию чрезвычайной ситуации на дороге. Также не рекомендуется превышать скорость: инструктор советует от предпочтительной скорости отнять 10 км/ч.

«Зимой по городу рекомендуется ездить со скоростью 40—50 километров в час, больше нежелательно. За городом можно ездить на привычной скорости, если погодные условия нормальные и асфальт сухой. Но такого у нас почти не бывает, и за городом на дорогах часто встречается снежный накат. На трассе главное правило — никаких резких движений, торможений и ускорений, поскольку водители движутся с большой скоростью», — рассказал Сергей Колосов.

Также надо помнить, что зимой рано становится темно, а горожане чаще предпочитают носить темные пуховики и шубы без светоотражающих элементов. Более того, нередко люди, переходящие дорогу, не проявляют особой осторожности и выбегают на пешеходный переход прямо перед машиной. На скользкой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому при приближении к переходу рекомендуется снизить скорость, ведь никогда не бывает лишней предосторожности.

Не помешает и осторожность при совершении маневров на дорогах, говорит инструктор.

«Перестроение из ряда в ряд значительно повышает риск ДТП, в зимнее время лучше не делать этого без особой необходимости. Нужно повернуть налево? Занимайте левый ряд изначально, а не перестраивайтесь в последний момент», — добавил эксперт.

Инструктор автошколы «Перекресток» добавил, что можно быть уверенным водителем, но никто не способен предугадать поведение других участников дорожного движения.

Важно регулярно проверять давление в шинах и правильно прогревать двигатель перед поездкойВажно регулярно проверять давление в шинах и правильно прогревать двигатель перед поездкой
Важно регулярно проверять давление в шинах и правильно прогревать двигатель перед поездкой. Фото: 1MI

Как подготовить автомобиль к зиме

Особое внимание и регулярная проверка автомобиля — ключевые моменты для безопасности в холодное время года. Все технические жидкости должны иметь соответствующую вязкость и стойкость к низким температурам. Не забывайте контролировать качество жидкости для омывания стекол, чтобы избежать ее замерзания. Также важно регулярно проверять давление в шинах и правильно прогревать двигатель перед поездкой.

«Важно менять все жидкости — масло, антифриз. Плюс свечи зажигания и фильтры: масляный, воздушный и салонный. Что касается резины, то ее стоит сменить на зимнюю, если вы часто ездите за городом», — добавил Колосов.

Обучение вождению зимой

Многие наверняка слышали, что учиться в автошколе лучше всего зимой. Большинство опытных водителей согласны с этим, и вот почему.

Курсы зимнего вождения

Зимой желающих отучиться на права меньше, а значит, внимания тем, кто все-таки решился на этот шаг, будет больше.

«Учиться вождению в холодное время года нужно исключительно под чутким руководством опытного инструктора по вождению. Специалист подскажет, как проехать опасный участок дороги, выбрать оптимальную скорость и как въехать в горку, разъезженную другими водителями. Самая настоящая контраварийная подготовка проходит именно зимой. Отучившись летом, водитель столкнется с большим страхом — гололед, сугробы. А так будет шанс встретиться с тем, чего боишься, лицом к лицу. У инструктора, конечно, работы будет больше, но зато ученик сможет попробовать поездить на разном дорожном покрытии», — подчеркнул инструктор Сергей Колосов.
На трассе главное правило — никаких резких движений, торможений и ускоренийНа трассе главное правило — никаких резких движений, торможений и ускорений
На трассе главное правило — никаких резких движений, торможений и ускорений. Фото: Изображение Midjourney

Особенности сдачи экзамена по вождению в зимний период

Сложные погодные условия, на которые сетует большинство нежелающих сдавать экзамены ГИБДД зимой, на самом деле оборачиваются целым рядом преимуществ для будущего водителя. Среди них Колосов назвал следующие:

  • с началом холодов водители сбрасывают скорость с 60+ до 40—50 км/ч, а после крупных снегопадов или в гололедицу и до 30 км/ч;
  • шансы, что пешеход внезапно выбежит на проезжую часть, в зимние месяцы более низкие;
  • после сильных снегопадов в городе дорожные знаки, как и разметка, зачастую становятся нечитаемыми, что снижает риск провалиться на экзамене за нарушение требований, например, знака «остановка запрещена».
«Выезжая в город, обращайте внимание на высоту сугробов. Если они выше капотов, то перед перекрестками, пешеходными переходами и съездами с дороги нужно немного сбрасывать скорость и мысленно готовиться к торможению. Зимой следует плавно нажимать и на газ, и на тормоз», — посоветовал автоинструктор.

Таким образом, зимой можно набраться больше опыта, чем летом. В холодное время года ученики получают много навыков, учатся рассчитывать тормозной путь, сталкиваются с разными дорожными покрытиями, будь то снег, лед или асфальт. По тем же причинам и автомобили в этот период двигаются намного аккуратнее. А значит, вероятность того, что вас будут подрезать и обгонять, становится ниже. Получается, обучившись движению на автомобиле зимой, летом вы ощутите, что ездить стало намного проще.

Но все же обучение зимой — не гарантия того, что из вас получится хороший водитель. Вождение в это время года лишь добавит специфических навыков, но как их использовать — зависит от будущего автомобилиста.

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