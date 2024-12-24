Правила езды по зимней дороге: советы инструктора, или Как избежать частых ошибок

Posted 24 декабря, 09:55
Published 24 декабря, 09:55
Modified 24 декабря, 11:01
Updated 24 декабря, 11:01
Зима — самое настоящее испытание для автомобилистов. Гололед, сильные морозы и метель — всегда вызов для водителя. Город55 узнал, как необходимо себя вести на зимней дороге, у инструктора автошколы «Перекресток» Сергея Колосова, а статистику нам предоставили в региональной ГИБДД.
Ежегодно Госавтоинспекция призывает водителей в плохую погоду без необходимости не ездить на машине. Однако многим автомобилистам последовать такому совету сложно: кому-то нужно добраться до работы, а у многих работа и вовсе связана с поездками на автомобиле.
Начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева рассказала Городу55, что за декабрь 2023 года произошло 228 ДТП, в них 12 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести. В январе–феврале этого года случилось 373 аварии, погибли 17 человек, 476 — травмировались.
«Однако привязывать аварийность к сезонности нецелесообразно. Бывают месяцы, когда число аварий еще выше. Например, в летний период многие едут на отдых, тогда погибших на дороге может быть значительно больше», — добавила Бобылева.
Чем раньше водитель откажется от «летнего» стиля вождения, тем лучше для него. Важно соблюдать безопасное расстояние до автомобиля впереди, но и не переусердствовать — иначе можно подтолкнуть других водителей к обгону и созданию чрезвычайной ситуации на дороге. Также не рекомендуется превышать скорость: инструктор советует от предпочтительной скорости отнять 10 км/ч.
«Зимой по городу рекомендуется ездить со скоростью 40—50 километров в час, больше нежелательно. За городом можно ездить на привычной скорости, если погодные условия нормальные и асфальт сухой. Но такого у нас почти не бывает, и за городом на дорогах часто встречается снежный накат. На трассе главное правило — никаких резких движений, торможений и ускорений, поскольку водители движутся с большой скоростью», — рассказал Сергей Колосов.
Также надо помнить, что зимой рано становится темно, а горожане чаще предпочитают носить темные пуховики и шубы без светоотражающих элементов. Более того, нередко люди, переходящие дорогу, не проявляют особой осторожности и выбегают на пешеходный переход прямо перед машиной. На скользкой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому при приближении к переходу рекомендуется снизить скорость, ведь никогда не бывает лишней предосторожности.
Не помешает и осторожность при совершении маневров на дорогах, говорит инструктор.
«Перестроение из ряда в ряд значительно повышает риск ДТП, в зимнее время лучше не делать этого без особой необходимости. Нужно повернуть налево? Занимайте левый ряд изначально, а не перестраивайтесь в последний момент», — добавил эксперт.
Инструктор автошколы «Перекресток» добавил, что можно быть уверенным водителем, но никто не способен предугадать поведение других участников дорожного движения.
Особое внимание и регулярная проверка автомобиля — ключевые моменты для безопасности в холодное время года. Все технические жидкости должны иметь соответствующую вязкость и стойкость к низким температурам. Не забывайте контролировать качество жидкости для омывания стекол, чтобы избежать ее замерзания. Также важно регулярно проверять давление в шинах и правильно прогревать двигатель перед поездкой.
«Важно менять все жидкости — масло, антифриз. Плюс свечи зажигания и фильтры: масляный, воздушный и салонный. Что касается резины, то ее стоит сменить на зимнюю, если вы часто ездите за городом», — добавил Колосов.
Многие наверняка слышали, что учиться в автошколе лучше всего зимой. Большинство опытных водителей согласны с этим, и вот почему.
Зимой желающих отучиться на права меньше, а значит, внимания тем, кто все-таки решился на этот шаг, будет больше.
«Учиться вождению в холодное время года нужно исключительно под чутким руководством опытного инструктора по вождению. Специалист подскажет, как проехать опасный участок дороги, выбрать оптимальную скорость и как въехать в горку, разъезженную другими водителями. Самая настоящая контраварийная подготовка проходит именно зимой. Отучившись летом, водитель столкнется с большим страхом — гололед, сугробы. А так будет шанс встретиться с тем, чего боишься, лицом к лицу. У инструктора, конечно, работы будет больше, но зато ученик сможет попробовать поездить на разном дорожном покрытии», — подчеркнул инструктор Сергей Колосов.
Сложные погодные условия, на которые сетует большинство нежелающих сдавать экзамены ГИБДД зимой, на самом деле оборачиваются целым рядом преимуществ для будущего водителя. Среди них Колосов назвал следующие:
«Выезжая в город, обращайте внимание на высоту сугробов. Если они выше капотов, то перед перекрестками, пешеходными переходами и съездами с дороги нужно немного сбрасывать скорость и мысленно готовиться к торможению. Зимой следует плавно нажимать и на газ, и на тормоз», — посоветовал автоинструктор.
Таким образом, зимой можно набраться больше опыта, чем летом. В холодное время года ученики получают много навыков, учатся рассчитывать тормозной путь, сталкиваются с разными дорожными покрытиями, будь то снег, лед или асфальт. По тем же причинам и автомобили в этот период двигаются намного аккуратнее. А значит, вероятность того, что вас будут подрезать и обгонять, становится ниже. Получается, обучившись движению на автомобиле зимой, летом вы ощутите, что ездить стало намного проще.
Но все же обучение зимой — не гарантия того, что из вас получится хороший водитель. Вождение в это время года лишь добавит специфических навыков, но как их использовать — зависит от будущего автомобилиста.