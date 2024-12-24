Почти тысяча выездов в сутки: омичи в декабре стали чаще вызывать скорую помощь

Posted 24 декабря, 03:48
Published 24 декабря, 03:48
Modified 24 декабря, 03:50
Updated 24 декабря, 03:50
Бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» отчиталось о совершенных на прошлой неделе выездах к омичам. Неделя, как оказалось, выдалась насыщенной: по сравнению с предшествующей неделей экипажи скорых выезжали к горожанам на 4% больше.
Всего же с 16 по 22 декабря к пациентам выполнили 6 527 выездов. В среднем в сутки омичи вызывали скорые 933 раза. Не обошлось и без госпитализаций: скорые помощи отвезли на лечение в больницы 2503 человека.
Напомним, что в регионе в декабре продолжает расти заболеваемость ковидом. За неделю с 9 по 15 декабря зарегистрировали даже один летальный случай в Омской области.