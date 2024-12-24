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Posted 24 декабря, 03:48

Published 24 декабря, 03:48

Modified 24 декабря, 03:50

Updated 24 декабря, 03:50

Количество выездов скорых к омичам выросло на 4%

Почти тысяча выездов в сутки: омичи в декабре стали чаще вызывать скорую помощь

24 декабря 2024, 03:48
Фото: gorod55.ru. Количество выездов скорых к омичам выросло на 4%

На минувшей неделе экипажи скорой помощи выезжали к омичам более 6,5 тысяч раз

Статистикой за минувшую неделю поделилось бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи».

Бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» отчиталось о совершенных на прошлой неделе выездах к омичам. Неделя, как оказалось, выдалась насыщенной: по сравнению с предшествующей неделей экипажи скорых выезжали к горожанам на 4% больше.

Всего же с 16 по 22 декабря к пациентам выполнили 6 527 выездов. В среднем в сутки омичи вызывали скорые 933 раза. Не обошлось и без госпитализаций: скорые помощи отвезли на лечение в больницы 2503 человека.

Напомним, что в регионе в декабре продолжает расти заболеваемость ковидом. За неделю с 9 по 15 декабря зарегистрировали даже один летальный случай в Омской области.

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#Юлия Истомина#Здоровье#Омск#Омская область#Скорая помощь#Новости#Госпитализация#Заболеваемость
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