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Posted 24 декабря, 12:05

Published 24 декабря, 12:05

Modified 24 декабря, 12:07

Updated 24 декабря, 12:07

Опрос ВТБ: более половины россиян хотят знать доход своего партнера

Опрос ВТБ: более половины россиян хотят знать доход своего партнера

24 декабря 2024, 12:05
Фото: Владимир Смирнов. Банк ВТБ.
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Результаты опроса ВТБ показывают, что более половины респондентов (53%) считают важным знать, сколько зарабатывает их партнер. Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки близким, а 78% ведут бюджет совместно и делят траты пополам.

Наиболее философски к финансовым вопросам относятся жители Санкт-Петербурга: 31% из них отметили, что им не важно, сколько зарабатывает их половина. При этом почти половина респондентов (49%) знают точную сумму заработка, а 46% — приблизительную.
Опрос показал, что 78% опрошенных ведут бюджет совместно. При этом около трети пар оплачивают ипотеку и кредиты вместе, а еще четверть респондентов берет эти расходы на себя. Что касается крупных покупок и отпусков, то 59% опрошенных покрывают эти затраты совместно со своей второй половиной.

Финансовые споры в семьях встречаются редко: более 70% респондентов отметили, что не ругаются или ругаются очень редко со своими партнерами из-за денег. Меньше всего конфликтуют жители Уральского федерального округа (87%), а также Москвы и Московской области, Центрального, Сибирского и Южного федеральных округов (по 73%).

Еще один важный аспект семейной жизни — это расходы на партнера. Четверть респондентов готовы тратить до половины своих доходов на любимого человека, а 23% опрошенных готовы выделять даже больше половины своих денег на партнера.

«Опрос показывает, что для большинства россиян важно иметь реальное представление о заработке своего партнера. В современных реалиях такой подход помогает планировать совместные траты, взвешенно подходить к покупкам и ответственно планировать совместное будущее с финансовой точки зрения. Банки также способствуют такому осознанному подходу к общему бюджету: клиенты могут пользоваться совместными счетами, планировать траты, а также получать больше выгод и кешбэка, объединившись со своими близкими», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

ВТБ запустил «Семейный банк» в 2023 году, а в октябре 2024 года была добавлена новая функция — создание семейных групп. Участники могут приглашать до 5 человек и вместе получать привилегии от банка: кешбэк за покупки в супермаркетах, повышенные ставки по вкладам, скидки на страхование и мобильную связь. Участники группы могут самостоятельно выбирать категории кешбэка и распределять расходы, что позволяет значительно увеличить общую сумму возврата — так, 5 участников «Семейного банка» могут получать от 15 тыс. рублей кешбэка в месяц.

Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей. В опросе принимали участие как семейные пары, так и люди в отношениях вне брака.

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