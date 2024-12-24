Опрос ВТБ: более половины россиян хотят знать доход своего партнера

Наиболее философски к финансовым вопросам относятся жители Санкт-Петербурга: 31% из них отметили, что им не важно, сколько зарабатывает их половина. При этом почти половина респондентов (49%) знают точную сумму заработка, а 46% — приблизительную.

Опрос показал, что 78% опрошенных ведут бюджет совместно. При этом около трети пар оплачивают ипотеку и кредиты вместе, а еще четверть респондентов берет эти расходы на себя. Что касается крупных покупок и отпусков, то 59% опрошенных покрывают эти затраты совместно со своей второй половиной.