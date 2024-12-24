Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Станиславом Галиевым

Напомним, что первые слухи о расторжении контракта с игроком появились в начале декабря. Тогда в числе претендентов на вылет также оказались защитник Павел Коледов и нападающий Иван Игумнов. Однако информация о последнем не подтвердились, «Авангард» продлил контракт с Иваном на еще один сезон, позже стало известно и о продлении контракта с Коледовым.