gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 11:20

Published 24 декабря, 11:20

Modified 24 декабря, 11:23

Updated 24 декабря, 11:23

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Станиславом Галиевым

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Станиславом Галиевым

24 декабря 2024, 11:20
Фото: ХК «Авангард».
Соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Омский «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Соглашение с форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Станислава за игру и желает ему успешного продолжения карьеры», — написали в пресс-службе клуба.

Напомним, что первые слухи о расторжении контракта с игроком появились в начале декабря. Тогда в числе претендентов на вылет также оказались защитник Павел Коледов и нападающий Иван Игумнов. Однако информация о последнем не подтвердились, «Авангард» продлил контракт с Иваном на еще один сезон, позже стало известно и о продлении контракта с Коледовым.

Фото: ХК «Авангард»
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика