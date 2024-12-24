Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Станиславом Галиевым

Posted 24 декабря, 11:20
Published 24 декабря, 11:20
Modified 24 декабря, 11:23
Updated 24 декабря, 11:23
Омский «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Соглашение с форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Клуб благодарит Станислава за игру и желает ему успешного продолжения карьеры», — написали в пресс-службе клуба.
Напомним, что первые слухи о расторжении контракта с игроком появились в начале декабря. Тогда в числе претендентов на вылет также оказались защитник Павел Коледов и нападающий Иван Игумнов. Однако информация о последнем не подтвердились, «Авангард» продлил контракт с Иваном на еще один сезон, позже стало известно и о продлении контракта с Коледовым.