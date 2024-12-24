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Posted 24 декабря, 11:23

Published 24 декабря, 11:23

Modified 24 декабря, 18:34

Updated 24 декабря, 18:34

Омский «Авангард» подписал контракт с защитником «Амура» Евгением Куликом

Омский «Авангард» подписал контракт с защитником «Амура» Евгением Куликом

24 декабря 2024, 11:23
Фото: ХК «Авангард».
Соглашение будет действовать до окончания текущего сезона.

В пресс-службе омского хоккейного клуба объявили о подписании еще одного игрока. Речь идет о защитнике Евгении Кулике, который перешел в «Авангард» в результате обмена с «Амуром». Известно, что дальневосточный клуб получил денежную компенсацию. По информации хоккейного эксперта Артура Хайруллина, ее сумма достигла 30 млн рублей.

Контракт с защитником рассчитан до конца сезона 2024/25, в Омске он будет играть под номером 33.

«Вариативность и глубина важна в команде для любой линии, в том числе оборонительной. Кулик — стабильный защитник, который много играет в меньшинстве и нейтрализует опасность у своих ворот. Это очень духовитый и характерный хоккеист, способный постоять за партнеров», — прокомментировал подписание генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Ранее Кулик уже играл в «Авангарде», было это в сезонах 2014/2015 — 2016/2017. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 575 матчей и набрал 86 (19+67) очков, показатель полезности — +17.

Напомним, что сегодня также стало известно о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым.

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