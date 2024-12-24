Омский «Авангард» подписал контракт с защитником «Амура» Евгением Куликом

В пресс-службе омского хоккейного клуба объявили о подписании еще одного игрока. Речь идет о защитнике Евгении Кулике, который перешел в «Авангард» в результате обмена с «Амуром». Известно, что дальневосточный клуб получил денежную компенсацию. По информации хоккейного эксперта Артура Хайруллина, ее сумма достигла 30 млн рублей.