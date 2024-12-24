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Posted 24 декабря, 11:45

Published 24 декабря, 11:45

Modified 24 декабря, 11:47

Updated 24 декабря, 11:47

Омские власти планируют потратить на ремонт ТЭЦ-4 более полумиллиарда рублей

Омские власти планируют потратить на ремонт ТЭЦ-4 более полумиллиарда рублей

24 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI.
Информация о поиске подрядчика для ремонта появилась на сайте Госзакупок.

«ТГК-11» начала поиски подрядчика, который займется ремонтом ТЭЦ-4. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок. На работы планируется потратить 519,6 млн рублей. Подача заявок продлится до 10 января.

Из документов, прикрепленных к заявке, следует, что подрядчик должен сделать техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата. Работы необходимо провести для увеличения размера корпусов электрофильтров, это позволит лучше очищать дымовые газы от примесей.

Напомним, что через несколько лет ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 могут перевести на газ. Гендиректор ТГК-11 Олег Хилько рассказал, что в компании уже ведутся необходимые согласования, но из-за большого количества связанных вопросов это займет продолжительное время. Примерные даты — 2028–2029 годы.

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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Новости#ТЭЦ#ТЭЦ-4#Госзакупка
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