Омские власти планируют потратить на ремонт ТЭЦ-4 более полумиллиарда рублей

Posted 24 декабря, 11:45
Published 24 декабря, 11:45
Modified 24 декабря, 11:47
Updated 24 декабря, 11:47
«ТГК-11» начала поиски подрядчика, который займется ремонтом ТЭЦ-4. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок. На работы планируется потратить 519,6 млн рублей. Подача заявок продлится до 10 января.
Из документов, прикрепленных к заявке, следует, что подрядчик должен сделать техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата. Работы необходимо провести для увеличения размера корпусов электрофильтров, это позволит лучше очищать дымовые газы от примесей.
Напомним, что через несколько лет ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 могут перевести на газ. Гендиректор ТГК-11 Олег Хилько рассказал, что в компании уже ведутся необходимые согласования, но из-за большого количества связанных вопросов это займет продолжительное время. Примерные даты — 2028–2029 годы.