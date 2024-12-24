Омские власти планируют потратить на ремонт ТЭЦ-4 более полумиллиарда рублей

Напомним, что через несколько лет ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 могут перевести на газ. Гендиректор ТГК-11 Олег Хилько рассказал, что в компании уже ведутся необходимые согласования, но из-за большого количества связанных вопросов это займет продолжительное время. Примерные даты — 2028–2029 годы.