Омск — Москва: «Победа» откроет новые горизонты с прямыми рейсами из Внуково

Время вылета из Москвы (Внуково) — в 22:30, с прибытием в Омск в 04:55. Возвращение в столицу из Омска будет происходить по понедельникам, четвергам и субботам: вылет из Омска в 05:55, прибытие в Москву (Внуково) в 06:40.