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Posted 24 декабря, 08:11

Published 24 декабря, 08:11

Modified 24 декабря, 08:39

Updated 24 декабря, 08:39

С января омичи смогут улететь во Внуково прямым рейсом

Омск — Москва: «Победа» откроет новые горизонты с прямыми рейсами из Внуково

24 декабря 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.

С января омичи смогут улететь во Внуково прямым рейсом

Полеты будут проходить трижды в неделю.

Лоукостер «Победа» анонсировал запуск новых рейсов по маршруту Москва-Омск с 15 января 2025 года. Полеты будут выполняться из московского аэропорта Внуково, и рейсы планируют осуществляться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Время вылета из Москвы (Внуково) — в 22:30, с прибытием в Омск в 04:55. Возвращение в столицу из Омска будет происходить по понедельникам, четвергам и субботам: вылет из Омска в 05:55, прибытие в Москву (Внуково) в 06:40.

Так, стоимость авиабилета Омск — Внуково на 16 января выйдет в 9 511 рублей, багаж оплачивается отдельно — 1 580 рублей.

Прямой рейс до Внуково стоит 9 511 рублейПрямой рейс до Внуково стоит 9 511 рублей
Прямой рейс до Внуково стоит 9 511 рублей. Фото: «Авиасейлс»

А рейс Внуково — Омск на 17 января стоит 5 853 рублей.

Прямой рейс из Внуково в ОмскПрямой рейс из Внуково в Омск
Прямой рейс из Внуково в Омск. Фото: «Авиасейлс»

Помимо этого, лоукостер продолжит выполнять ежедневные рейсы в Омск из аэропорта Шереметьево. Эти рейсы будут отправляться из Москвы в 23:35, а в обратном направлении — в 07:05.

Ожидается, что полетная программа по маршруту Москва-Омск в январе 2025 года превысит показатели аналогичного периода прошлого года на 40%, что свидетельствует о растущем спросе на этот маршрут и расширении авиасообщения между двумя городами.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о запуске «новых» рейсов для омичей на приближающиеся новогодние каникулы.

Еще больше возможностей. Из Омска запустят «новые» авиарейсы на новогодние праздники
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#Диана Рязанцева#Омск#Москва#Победа#Авиарейсы#Маршрут#Внуково#Спрос#Шереметьево
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