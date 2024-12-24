Омск — Москва: «Победа» откроет новые горизонты с прямыми рейсами из Внуково

Posted 24 декабря, 08:11
Published 24 декабря, 08:11
Modified 24 декабря, 08:39
Updated 24 декабря, 08:39
Лоукостер «Победа» анонсировал запуск новых рейсов по маршруту Москва-Омск с 15 января 2025 года. Полеты будут выполняться из московского аэропорта Внуково, и рейсы планируют осуществляться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
Время вылета из Москвы (Внуково) — в 22:30, с прибытием в Омск в 04:55. Возвращение в столицу из Омска будет происходить по понедельникам, четвергам и субботам: вылет из Омска в 05:55, прибытие в Москву (Внуково) в 06:40.
Так, стоимость авиабилета Омск — Внуково на 16 января выйдет в 9 511 рублей, багаж оплачивается отдельно — 1 580 рублей.
А рейс Внуково — Омск на 17 января стоит 5 853 рублей.
Помимо этого, лоукостер продолжит выполнять ежедневные рейсы в Омск из аэропорта Шереметьево. Эти рейсы будут отправляться из Москвы в 23:35, а в обратном направлении — в 07:05.
Ожидается, что полетная программа по маршруту Москва-Омск в январе 2025 года превысит показатели аналогичного периода прошлого года на 40%, что свидетельствует о растущем спросе на этот маршрут и расширении авиасообщения между двумя городами.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о запуске «новых» рейсов для омичей на приближающиеся новогодние каникулы.