Один из богатейших людей Омска арендовал участок в Больших Полях под стройку ТЦ

Posted 24 декабря, 05:27
Published 24 декабря, 05:27
Modified 24 декабря, 05:29
Updated 24 декабря, 05:29
В Омске 23 декабря завершился аукцион на аренду участка земли в Больших Полях, предназначенного для строительства торгового центра. Победителем торгов стало ООО «Снабремонт». В аукционе также участвовали индивидуальные предприниматели Илья Нестеренко и Павел Федоров.
Площадь участка на улице Спортивная составляет 5179 квадратных метров. Арендатор будет ежегодно платить 989 685 рублей за его использование. Начальная цена аукциона составляла 960 860 рублей.
По данным Rusprofile, ООО «Снабремонт» зарегистрировано в Омске в 2008 году. Директором и учредителем является Алексей Семенихин. Бизнесмен входит в сотню богатейших людей Омской области. Глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети магазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, является к тому же учредителем компаний «Исполин», «Стройгрупп», «Баупро».