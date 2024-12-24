gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 05:27

Published 24 декабря, 05:27

Modified 24 декабря, 05:29

Updated 24 декабря, 05:29

На участке планируется построить торговый центр

Один из богатейших людей Омска арендовал участок в Больших Полях под стройку ТЦ

24 декабря 2024, 05:27
Фото: 1MI. На участке планируется построить торговый центр
Компания «Снабремонт» будет ежегодно платить 989 685 рублей за использование участка.

В Омске 23 декабря завершился аукцион на аренду участка земли в Больших Полях, предназначенного для строительства торгового центра. Победителем торгов стало ООО «Снабремонт». В аукционе также участвовали индивидуальные предприниматели Илья Нестеренко и Павел Федоров.

Площадь участка на улице Спортивная составляет 5179 квадратных метров. Арендатор будет ежегодно платить 989 685 рублей за его использование. Начальная цена аукциона составляла 960 860 рублей.

Площадь участка превышает 5 тысяч квадратных метровПлощадь участка превышает 5 тысяч квадратных метров
Площадь участка превышает 5 тысяч квадратных метров. Фото: ГИС Торги

По данным Rusprofile, ООО «Снабремонт» зарегистрировано в Омске в 2008 году. Директором и учредителем является Алексей Семенихин. Бизнесмен входит в сотню богатейших людей Омской области. Глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети магазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, является к тому же учредителем компаний «Исполин», «Стройгрупп», «Баупро».

Минимум миллион в год. В Омске у СибАДИ предлагают развернуть новую «деловую стройку»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Аренда#Торговый центр#Поселок Большие Поля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика