Один из богатейших людей Омска арендовал участок в Больших Полях под стройку ТЦ

По данным Rusprofile, ООО «Снабремонт» зарегистрировано в Омске в 2008 году. Директором и учредителем является Алексей Семенихин. Бизнесмен входит в сотню богатейших людей Омской области. Глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети магазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, является к тому же учредителем компаний «Исполин», «Стройгрупп», «Баупро».