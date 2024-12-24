Новогодние украшения из СССР снова в моде: омичи массово скупают раритетные игрушки

По данным аналитиков «Авито», продажи советских елочных игрушек в Омске выросли на 34% за последний год и на 20% за последний месяц. Ватные игрушки составляют 26% от всех продаж, стеклянные — 10%. Продажи игрушек из картонажа увеличились на 60% за год и в три раза — за последний месяц. Также заметный рост наблюдается в продажах елочных верхушек: за год их продажи увеличились на 40%, а за последний месяц — в два раза.