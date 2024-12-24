Новогодние украшения из СССР снова в моде: омичи массово скупают раритетные игрушки

Posted 24 декабря, 09:30
Published 24 декабря, 09:30
Modified 24 декабря, 09:30
Updated 24 декабря, 09:30
По данным аналитиков «Авито», продажи советских елочных игрушек в Омске выросли на 34% за последний год и на 20% за последний месяц. Ватные игрушки составляют 26% от всех продаж, стеклянные — 10%. Продажи игрушек из картонажа увеличились на 60% за год и в три раза — за последний месяц. Также заметный рост наблюдается в продажах елочных верхушек: за год их продажи увеличились на 40%, а за последний месяц — в два раза.
Советские елочные игрушки давно стали популярными, а взрослые покупают их из-за ностальгии. Сегодня такими украшениями интересуется и молодежь, потому что многие из них сохранились с детства. Из-за хрупкости материалов — ваты, картона и стекла — многие игрушки не дожили до наших дней. Редкие коллекционные экземпляры стоят больших денег.
Так, набор игрушек «Чиполлино» в Санкт-Петербурге можно купить за 650 000 рублей, а ватные фигурки Деда Мороза и Снегурочки — за 330 000 рублей.
Большая часть продаж приходится на ватные игрушки (26%). Они были популярны в СССР и выпускались массово. Некоторые ограниченные серии, посвященные историческим событиям, особенно ценятся коллекционерами. Например, игрушка девочка с шарфиком из конца 40-х годов стоит 15 000 рублей.
Стеклянные украшения составляют 10% от общего числа продаж. Их продажи выросли на 16% за год и в два раза за последний месяц. Советские стеклянные шары, шишки и фигурки ценятся за свою коллекционную ценность. Например, реставрированный набор, посвященный сказке про Доктора Айболита, можно купить за 18 500 рублей.
Продажа игрушек из картонажа увеличилась на 60% за год и в три раза — за месяц. Эти игрушки производились из картона, что делало их дешевыми и доступными. Сейчас такие украшения, как картонные звери и птицы, можно купить на «Авито» по цене от 1 200 рублей.
Также растет интерес к елочным верхушкам — их продажи увеличились на 40% за год и в два раза за последний месяц. На сайте объявлений можно найти как стеклянные шпили, так и светящиеся звезды на любой бюджет.
Советские елочные игрушки не только возвращают нас в прошлое, но и становятся настоящими коллекционными предметами, которые способны принести владельцам немалую прибыль. Несмотря на высокие цены, интерес к ним не ослабевает, и омичи продолжают покупать эти раритеты.
Напомним, ранее Город55 подробно писал, какие именно интересные советские елочные украшения можно найти среди сотен объявлений. Стоимость некоторых достигает нескольких миллионов.