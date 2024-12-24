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Posted 24 декабря, 09:30

Published 24 декабря, 09:30

Modified 24 декабря, 09:30

Updated 24 декабря, 09:30

Продажи елочных игрушек из СССР в Омске выросли на треть

Новогодние украшения из СССР снова в моде: омичи массово скупают раритетные игрушки

24 декабря 2024, 09:30
Фото: 1MI.

Продажи елочных игрушек из СССР в Омске выросли на треть

Наибольшим спросом пользуются ватные игрушки, а самым быстрым ростом отличились украшения из картонажа.

По данным аналитиков «Авито», продажи советских елочных игрушек в Омске выросли на 34% за последний год и на 20% за последний месяц. Ватные игрушки составляют 26% от всех продаж, стеклянные — 10%. Продажи игрушек из картонажа увеличились на 60% за год и в три раза — за последний месяц. Также заметный рост наблюдается в продажах елочных верхушек: за год их продажи увеличились на 40%, а за последний месяц — в два раза.

Советские елочные игрушки давно стали популярными, а взрослые покупают их из-за ностальгии. Сегодня такими украшениями интересуется и молодежь, потому что многие из них сохранились с детства. Из-за хрупкости материалов — ваты, картона и стекла — многие игрушки не дожили до наших дней. Редкие коллекционные экземпляры стоят больших денег.

Так, набор игрушек «Чиполлино» в Санкт-Петербурге можно купить за 650 000 рублей, а ватные фигурки Деда Мороза и Снегурочки — за 330 000 рублей.

Редкие коллекции стоят дорогоРедкие коллекции стоят дорого
Редкие коллекции стоят дорогоРедкие коллекции стоят дорого
Редкие коллекции стоят дорого. Фото: Сайт объявлений «Авито»

Большая часть продаж приходится на ватные игрушки (26%). Они были популярны в СССР и выпускались массово. Некоторые ограниченные серии, посвященные историческим событиям, особенно ценятся коллекционерами. Например, игрушка девочка с шарфиком из конца 40-х годов стоит 15 000 рублей.

Игрушка обойдется в 15 000 рублейИгрушка обойдется в 15 000 рублей
Игрушка обойдется в 15 000 рублей. Фото: Сайт объявлений «Авито»

Стеклянные украшения составляют 10% от общего числа продаж. Их продажи выросли на 16% за год и в два раза за последний месяц. Советские стеклянные шары, шишки и фигурки ценятся за свою коллекционную ценность. Например, реставрированный набор, посвященный сказке про Доктора Айболита, можно купить за 18 500 рублей.

Набор стоит 18 500 рублейНабор стоит 18 500 рублей
Набор стоит 18 500 рублей. Фото: Сайт объявлений «Авито»

Продажа игрушек из картонажа увеличилась на 60% за год и в три раза — за месяц. Эти игрушки производились из картона, что делало их дешевыми и доступными. Сейчас такие украшения, как картонные звери и птицы, можно купить на «Авито» по цене от 1 200 рублей.

Игрушки из картона дешевле других раритетных украшенийИгрушки из картона дешевле других раритетных украшений
Игрушки из картона дешевле других раритетных украшенийИгрушки из картона дешевле других раритетных украшений
Игрушки из картона дешевле других раритетных украшений. Фото: Сайт объявлений «Авито»

Также растет интерес к елочным верхушкам — их продажи увеличились на 40% за год и в два раза за последний месяц. На сайте объявлений можно найти как стеклянные шпили, так и светящиеся звезды на любой бюджет.

Есть обычные и светящиеся шпилиЕсть обычные и светящиеся шпили
Есть обычные и светящиеся шпилиЕсть обычные и светящиеся шпили
Есть обычные и светящиеся шпили. Фото: Сайт объявлений «Авито»

Советские елочные игрушки не только возвращают нас в прошлое, но и становятся настоящими коллекционными предметами, которые способны принести владельцам немалую прибыль. Несмотря на высокие цены, интерес к ним не ослабевает, и омичи продолжают покупать эти раритеты.

Напомним, ранее Город55 подробно писал, какие именно интересные советские елочные украшения можно найти среди сотен объявлений. Стоимость некоторых достигает нескольких миллионов.

#Диана Рязанцева#Омск#СССР#Ностальгия#Новогодние украшения#Ватные игрушки#Картонажные игрушки#Коллекционные экземпляры#Елочные верхушки#Стеклянные украшения
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