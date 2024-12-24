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Posted 24 декабря, 03:25

Published 24 декабря, 03:25

Modified 24 декабря, 03:26

Updated 24 декабря, 03:26

Омичам рассказали, какие термины стали популярными в 2024 году

Неологизмы 2024 года: как скуфы и доксы попали в поисковые топы

24 декабря 2024, 03:25
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, какие термины стали популярными в 2024 году

Неологизмы — это зеркало времени, демонстрирующее, какие темы и явления волнуют общество. Каждый год приносит новые слова, которые либо на короткое время захватывают внимание, либо становятся частью языка надолго.

В 2024 году пользователи активно искали объяснения новых слов и выражений, используя поисковую систему «Яндекс». Лексика, привлекшая внимание интернет-пользователей, была невероятно разнообразной, однако в топе оказались неологизмы, которые чаще всего обозначали людей или явления современной жизни.

Самые популярные неологизмы года:

Скуфы — мужчины старше 30 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни, не следят за своей внешностью и здоровьем, предпочитают фастфуд и избегают спортивных занятий.

Пикми — девушки, которые стараются любыми способами завоевать одобрение мужчин, часто игнорируя собственные интересы.

Нормис — так называют обычного человека, ничем не выделяющегося, среднего во всем.

Докс — термин, используемый в контексте сленговых выражений вроде «жди докс» или «на тебя заказали докс». Это слово обозначает сбор личной информации в интернете, которую злоумышленники могут использовать для шантажа или других недобросовестных целей.

Вонёнизм — новый тренд на минимализм, здоровый образ жизни и стремление к самодостаточности. Слово связано с популярностью южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонён, чье имя стало символом этого движения.

Неологизмы стали отражением ключевых явлений современной жизни и культурных трендов. Если в 2024 году интерес был сосредоточен на социальных характеристиках и цифровой безопасности, то в прошлом десятилетии россияне чаще интересовались терминами, связанными с технологиями и досугом.

Самые популярные новые слова в ПоискеСамые популярные новые слова в Поиске
Самые популярные новые слова в Поиске. Фото: По данным поиска Яндекса

Например, в последние 10 лет в поисковых запросах часто появлялись слова:

Фонк — музыкальное направление, популярное в молодежной культуре.

Квадробика — субкультура и неофициальный вид спорта. В квадробинге человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных.

Микроблейдинг — татуаж бровей, выполняемый с использованием специального инструмента.

Спиннер — вращающаяся игрушка-антистресс, мгновенно завоевавшая популярность.

Вейп — электронные устройства для курения.

Некоторые слова, такие как «патимейкер» (популярный в 2010-е термин для обозначения души вечеринки) или «ковид» (связанный с пандемией COVID-19), со временем практически исчезли из поисковых запросов. Это объясняется либо снижением их актуальности, либо тем, что они вошли в повседневный язык.

Напомним, ранее Город55 составлял тест на знание слов, которые были на слуху весь год. Проверьте, как хорошо вы понимаете популярные слова.

Тест: скуф или нормис? Проверь, хорошо ли ты знаешь современные тренды 2024 года
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#Диана Рязанцева#Омск#Яндекс#Вейп#Слово года#Нормис#Неологизмы#Скуфы#Пикми
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