Неологизмы 2024 года: как скуфы и доксы попали в поисковые топы

Некоторые слова, такие как «патимейкер» (популярный в 2010-е термин для обозначения души вечеринки) или «ковид» (связанный с пандемией COVID-19), со временем практически исчезли из поисковых запросов. Это объясняется либо снижением их актуальности, либо тем, что они вошли в повседневный язык.