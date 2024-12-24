Неологизмы 2024 года: как скуфы и доксы попали в поисковые топы

Posted 24 декабря, 03:25
Published 24 декабря, 03:25
Modified 24 декабря, 03:26
Updated 24 декабря, 03:26
В 2024 году пользователи активно искали объяснения новых слов и выражений, используя поисковую систему «Яндекс». Лексика, привлекшая внимание интернет-пользователей, была невероятно разнообразной, однако в топе оказались неологизмы, которые чаще всего обозначали людей или явления современной жизни.
Самые популярные неологизмы года:
Скуфы — мужчины старше 30 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни, не следят за своей внешностью и здоровьем, предпочитают фастфуд и избегают спортивных занятий.
Пикми — девушки, которые стараются любыми способами завоевать одобрение мужчин, часто игнорируя собственные интересы.
Нормис — так называют обычного человека, ничем не выделяющегося, среднего во всем.
Докс — термин, используемый в контексте сленговых выражений вроде «жди докс» или «на тебя заказали докс». Это слово обозначает сбор личной информации в интернете, которую злоумышленники могут использовать для шантажа или других недобросовестных целей.
Вонёнизм — новый тренд на минимализм, здоровый образ жизни и стремление к самодостаточности. Слово связано с популярностью южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонён, чье имя стало символом этого движения.
Неологизмы стали отражением ключевых явлений современной жизни и культурных трендов. Если в 2024 году интерес был сосредоточен на социальных характеристиках и цифровой безопасности, то в прошлом десятилетии россияне чаще интересовались терминами, связанными с технологиями и досугом.
Например, в последние 10 лет в поисковых запросах часто появлялись слова:
Фонк — музыкальное направление, популярное в молодежной культуре.
Квадробика — субкультура и неофициальный вид спорта. В квадробинге человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных.
Микроблейдинг — татуаж бровей, выполняемый с использованием специального инструмента.
Спиннер — вращающаяся игрушка-антистресс, мгновенно завоевавшая популярность.
Вейп — электронные устройства для курения.
Некоторые слова, такие как «патимейкер» (популярный в 2010-е термин для обозначения души вечеринки) или «ковид» (связанный с пандемией COVID-19), со временем практически исчезли из поисковых запросов. Это объясняется либо снижением их актуальности, либо тем, что они вошли в повседневный язык.
Напомним, ранее Город55 составлял тест на знание слов, которые были на слуху весь год. Проверьте, как хорошо вы понимаете популярные слова.