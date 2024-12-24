Названа дата сильных морозов в Омской области

Уже в начале января в Омскую область придет похолодание. По данным сервиса Ventusky, в первый день 2025 года температура воздуха опустится до -10… -16 градусов. 2 января, по данным синоптиков, в регионе утром похолодает до -20 градусов, днем потеплеет до -13 градусов. С 3 по 5 января ночами прогнозируют 20-градусные морозы, а в светлое время суток столбик термометра будет подниматься до -13 градусов.