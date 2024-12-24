Названа дата сильных морозов в Омской области

Posted 24 декабря, 04:59
Published 24 декабря, 04:59
Modified 24 декабря, 05:01
Updated 24 декабря, 05:01
Уже в начале января в Омскую область придет похолодание. По данным сервиса Ventusky, в первый день 2025 года температура воздуха опустится до -10… -16 градусов. 2 января, по данным синоптиков, в регионе утром похолодает до -20 градусов, днем потеплеет до -13 градусов. С 3 по 5 января ночами прогнозируют 20-градусные морозы, а в светлое время суток столбик термометра будет подниматься до -13 градусов.
На Рождество, 7 января, по прогнозу метеорологов, будет холодно. Температура воздуха составит около -17 градусов. Осадков в первую неделю января почти не будет. Снег ожидается лишь 1-го и 3-го числа местами по области.
Напомним, что сегодня, 24 декабря, в Омске и области ожидается небольшой снег. В связи с этим автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах. Ранее Город55 писал, какая погода ждет омичей на последней рабочей неделе года. Подробнее об этом читайте в нашем материале ниже.