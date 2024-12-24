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Posted 24 декабря, 03:00

Published 24 декабря, 03:00

Modified 24 декабря, 09:24

Updated 24 декабря, 09:24

Лекарства пропадут и подорожают в 2025? Собираем аптечку «на всякий пожарный»

Лекарства пропадут и подорожают в 2025? Собираем аптечку «на всякий пожарный»

24 декабря 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Госзакупки
О нехватке лекарств в регионах сообщают аптечные сети и пациенты. Однако в минздраве заявляют, что дефицита нет. Разбираемся, почему не хватает важных препаратов и что будет с ценами на лекарства в следующем году.

Ситуация на фармацевтическом рынке России нестабильна: цены и дефицит на лекарства в РФ растут и будут расти. Ранее Минздрав сообщал, что запасов жизненно необходимых лекарств хватит лишь до ноября 2024 года, а количество жалоб на нехватку медикаментов продолжают поступать. Эксперты отмечают, что замены оригинальных препаратов на более дешевые аналоги становятся обычным делом, что вызывает недовольство пациентов.

Жалобы омичей

Весной в редакцию Города55 обратился читатель с жалобой на отсутствие в аптеках Омска жизненно важного препарата «Инфибета», назначаемого при рассеянном склерозе. Лекарство пациенты получают бесплатно.

«Звонили из Госаптеки, сказали, что „Инфибета“ придет где-то в середине февраля. Либо ждите, либо берите тот интерферон, который мы вам даем. Предложили аналог. Он с меньшей дозировкой необходимого компонента (я ставлю 9.6 млн МЕ, а мне предлагают 8 млн МЕ)», — рассказал омич на условиях анонимности.

Также горожане сообщали, что не могут найти в городских аптеках такие препараты, как Амоксиклав, Флемоксин, Нурофен, Панадол. А в ноябре в омских аптеках наблюдался дефицит физраствора.

Физраствор (натрия хлорид) — востребованный лекарственный препарат, который продают в аптеках и используют в больничных стационарах. Его применяют для разведения лекарств в капельницах, обработки ран, восстановления водно-солевого баланса организма.

Большая часть препаратов для лечения онкологии, диабета, ВИЧ и подобных серьезных заболеваний поставляется в аптеки по государственным каналамБольшая часть препаратов для лечения онкологии, диабета, ВИЧ и подобных серьезных заболеваний поставляется в аптеки по государственным каналам
Большая часть препаратов для лечения онкологии, диабета, ВИЧ и подобных серьезных заболеваний поставляется в аптеки по государственным каналам. Фото: 1MI

Дефицит физраствора

Недавно RTVI со ссылкой на директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова сообщал о том, что российские регионы нуждаются как минимум в 20 млн упаковках физраствора. В частности, он говорил о дефиците препарата в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Пермском крае.

«Объем физраствора, который получает система здравоохранения, в этом году резко сократился. За I–III кварталы 2024 года рынок получил всего 27,7 млн упаковок — это на 45% меньше, чем за аналогичный период 2023 года», — заявил он.

Суммарная годовая потребность в физрастворе, по его словам, составляет 50-60 млн упаковок. Беспалов добавил, что сохранение текущих объемов поставок даст рынку в лучшем случае 37-38 млн упаковок, что создает дефицит на рынке. По словам специалиста, в текущем году почти все крупные производители инфузионных растворов натрия хлорида уменьшили объемы выпуска на 40-50%.

Кроме того, на недавней трансляции Владимира Путина жители пожаловались, что не могут получить инсулин и тест-полоски, а также есть проблемы с физраствором. Президент объяснил, почему возникли такие проблемы. Он отметил, что фармацевтическая промышленность активно развивается в стране.

«Что касается тест-полосок — это недоработки на местах. Деньги выделяются в полном объеме. Я обязательно поговорю с коллегами. Нужно просто вовремя все делать, — подчеркнул президент. — С физраствором своевременно не приняли решение по упаковке. На сегодня все решения приняты, но очень надеюсь, что сбоев не будет».
Лекарства могут не закупать, потому что в аптеках остались запасы с прошлого года, и в них нет необходимостиЛекарства могут не закупать, потому что в аптеках остались запасы с прошлого года, и в них нет необходимости
Лекарства могут не закупать, потому что в аптеках остались запасы с прошлого года, и в них нет необходимости. Фото: 1MI

Ответ минздрава

Город55 запросил в региональном минздраве информацию о том, каких лекарств на данный момент не хватает в Омской области. В ведомстве ответили, что сейчас в регионе наблюдается достаточный запас лекарств, риска их дефицита нет.

«Некоторое время назад омичи жаловались на отсутствие в аптеках лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием „Метилпреднизолон“ в форме выпуска таблетки с дозировкой 4 мг. В то же время в аптеках имеется в наличии лекарственный препарат под торговым наименованием „Медрол“ в таблетированной форме в дозировке 16 мг с крестообразной риской для деления на прием по 8 и 4 мг. В настоящее время лекарственные препараты для обеспечения детей-инвалидов имеются в полном объеме», — сообщили в минздраве.

Что касается физраствора: в ведомстве отметили, что по данным информационной системы «Аптека-справка», препарат есть в наличии во многих аптеках. Кроме того, предприятия, выпускающие физраствор, объемов его наработки в 2024 году не снижали.

«Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области самостоятельно формируют запасы физраствора исходя из своей потребности. Дефицита физраствора не зафиксировано ни в одном БУЗОО. Большинство учреждений обеспечено препаратом на срок в среднем от одного месяца до полугода. Работа по организации закупок препарата ведется в плановом режиме», — добавили в минздраве.
Натрия хлорид действительно есть во многих аптеках ОмскаНатрия хлорид действительно есть во многих аптеках Омска
Натрия хлорид действительно есть во многих аптеках Омска. Фото: «Аптека-Справка»

Что будет с ценами на лекарства в 2025 году

По данным Росстата, средний рост цен на лекарства составил 12% за 2024 год. В октябре, по информации аналитиков, стоимость жизненно важных лекарств выросла в среднем на 1,1%. Среди жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) сильнее всего подорожал бисакодил (+4,8%), также увеличились цены на фуросемид и смекту (+3,3%), перекись водорода (+3%), парацетамол (+2%) и дротаверин (+1,6%). В то же время умифеновир (арбидол) подешевел на 5,1%. Среди препаратов, не относящихся к ЖНВЛП, больше всего подорожали поливитамины (+4%) и кеторол экспресс (+2,2%). Доступнее стали синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).

С 1 января 2025 года начнет действовать правило «второй лишний», которое предполагает исключение импортных лекарств из госзакупок при наличии хотя бы одной заявки от отечественного производителя. Ограничения коснутся более 400 видов лекарств и медицинских изделий.

Дефицит лекарств ощущается почти в 70 регионах страны, причем жизненно важных. Жалуются пациенты на дефицит импортных лекарств для лечения сахарного диабета «НовоРапид» и «Фиасп» и на отсутствие эффективных препаратов для лечения рака и диабета.

«Действительно, количество жалоб на отсутствие лекарств постоянно увеличивается. Очень много замен оригиналов на аналоги. Часто бывают и такие ситуации: в больнице прописывают пациенту какой-то конкретный препарат, достаточно дорогой, а когда в районной поликлинике доходит до его выписки льготнику, заменяют на дженерик или более дешевый препарат», — подчеркнул руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Эксперты компании DSM Group, которая проводит мониторинг фармацевтического рынка, подтверждают, что многим препаратам, исчезнувшим из продажи, можно найти замену по действующему веществу. При этом они признают, что в прошлом году из российских аптек исчезли 1,3 тысячи наименований импортных лекарств. По сравнению с 2019 годом, когда на аптечном рынке было около 9 тысяч иностранных препаратов, ассортимент сократился более чем на 30%.

Когда Минздрав находит аналог пропавшего препарата, он вносит его в перечень ЖНВЛПКогда Минздрав находит аналог пропавшего препарата, он вносит его в перечень ЖНВЛП
Когда Минздрав находит аналог пропавшего препарата, он вносит его в перечень ЖНВЛП. Фото: 1MI

Аптечка «на всякий пожарный»

Мы решили собрать аптечку из самых, на наш взгляд, нужных препаратов. Как правило, к лекарствам первой необходимости относятся:

  • обезболивающие, или анальгетики: парацетамол, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота;
  • спазмолитики: дротаверин, мебеверина гидрохлорид показаны при боли в животе (кишечной, желчной колике, синдроме раздраженного кишечника);
  • антисептики: перекись водорода, хлоргексидин, спирт этиловый помогут избежать инфицирования при порезах, мелких травмах;
  • пластыри самые удобные пластыри прямоугольной формы лучше хранить в местах быстрого доступа и в достаточном количестве;
  • растительные седативные: экстракт валерианы, пустырника комбинированные средства, помогающие сохранять спокойствие;
  • анксиолитики: аминофенилмасляная кислота, фабомотизол способствуют уменьшению тревожности, нормализации сна;
  • снотворные: доксиламин, мелатонин и, конечно, комбинация масла мяты, фенобарбитала и этилбромизовалерианата, известная под названием «Корвалол».
Лекарства первой необходимости доступны во многих омских аптекахЛекарства первой необходимости доступны во многих омских аптеках
Лекарства первой необходимости доступны во многих омских аптекахЛекарства первой необходимости доступны во многих омских аптеках
Лекарства первой необходимости доступны во многих омских аптекахЛекарства первой необходимости доступны во многих омских аптеках
Лекарства первой необходимости доступны во многих омских аптекахЛекарства первой необходимости доступны во многих омских аптеках
Лекарства первой необходимости доступны во многих омских аптекахЛекарства первой необходимости доступны во многих омских аптеках
Лекарства первой необходимости доступны во многих омских аптеках. Фото: «Аптека-Справка»
А вы заметили дефицит лекарств?
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В последнее время из аптек по всей России регулярно пропадают важные препараты. К примеру, лекарство для лечения онкологических заболеваний с действующими веществами рибоциклиб («Рисарг»), или олапариб («Линпарза»), или лорлатиниб («Лорвиква»). Жалуются пациенты и на дефицит импортных лекарств с действующим веществом инсулин аспарт для лечения сахарного диабета — «НовоРапид» и «Фиасп». Даже в Москве диабетикам трудно купить такие действенные препараты, как «Оземпик», «Берлитион», «Джардинс» и «Саксенда». При этом в минздраве уверяют: лекарства продолжают выпускать, и они есть даже с запасом.

Однако этот вопрос действительно важный и острый, ведь его подняли даже во время прямой линии президента, которая состоялась 19 декабря. Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день проблему с нехваткой лекарств решают. Тем не менее, неприкосновенный запас некоторых препаратов все же советуем иметь дома.

Стало известно, какие вопросы омичи чаще задавали Владимиру Путину для прямой линии
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#Ольга Скворцова#Опросы#Омск#Минздрав#Россия#Цены#Госзакупки#Лекарства#Дефицит#Сахарный диабет#Фармацевтика#Рак
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