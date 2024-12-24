Лекарства пропадут и подорожают в 2025? Собираем аптечку «на всякий пожарный»

По данным Росстата, средний рост цен на лекарства составил 12% за 2024 год. В октябре, по информации аналитиков, стоимость жизненно важных лекарств выросла в среднем на 1,1%. Среди жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) сильнее всего подорожал бисакодил (+4,8%), также увеличились цены на фуросемид и смекту (+3,3%), перекись водорода (+3%), парацетамол (+2%) и дротаверин (+1,6%). В то же время умифеновир (арбидол) подешевел на 5,1%. Среди препаратов, не относящихся к ЖНВЛП, больше всего подорожали поливитамины (+4%) и кеторол экспресс (+2,2%). Доступнее стали синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).