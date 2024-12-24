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Posted 24 декабря, 09:37

Published 24 декабря, 09:37

Modified 24 декабря, 09:39

Updated 24 декабря, 09:39

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим игроком прошедшей недели КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим игроком прошедшей недели КХЛ

24 декабря 2024, 09:37
Фото: ХК «Авангард».
Также в список вошли Василий Демченко, Виталий Абрамов и Иван Демидов.

В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали список лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата. Среди них оказался капитан омского «Авангарда» защитник Дамир Шарипзянов.

Помимо него, в числе лучших оказались вратарь «Адмирала» Василий Демченко, нападающий ЦСКА Виталий Абрамов и нападающий СКА Иван Демидов.

Напомним, что Дамир Шарипзянов отметился голом в недавнем матче с новосибирской «Сибирью», который закончился со счетом 5:3, игре с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3), а также отдал результативную передачу во втором периоде встречи с «Ладой» (3:4).

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После 37 матчей «Авангард» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В активе омичей 37 очков. Однако последняя игра оказалась не самой удачной для «ястребов», в овертайме омичи проиграли «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 1:2 и увезли домой одно очко.

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