Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим игроком прошедшей недели КХЛ

Напомним, что Дамир Шарипзянов отметился голом в недавнем матче с новосибирской «Сибирью», который закончился со счетом 5:3, игре с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3), а также отдал результативную передачу во втором периоде встречи с «Ладой» (3:4).