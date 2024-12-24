Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал лучшим игроком прошедшей недели КХЛ

Posted 24 декабря, 09:37
Published 24 декабря, 09:37
Modified 24 декабря, 09:39
Updated 24 декабря, 09:39
В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали список лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата. Среди них оказался капитан омского «Авангарда» защитник Дамир Шарипзянов.
Помимо него, в числе лучших оказались вратарь «Адмирала» Василий Демченко, нападающий ЦСКА Виталий Абрамов и нападающий СКА Иван Демидов.
Напомним, что Дамир Шарипзянов отметился голом в недавнем матче с новосибирской «Сибирью», который закончился со счетом 5:3, игре с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3), а также отдал результативную передачу во втором периоде встречи с «Ладой» (3:4).
После 37 матчей «Авангард» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В активе омичей 37 очков. Однако последняя игра оказалась не самой удачной для «ястребов», в овертайме омичи проиграли «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 1:2 и увезли домой одно очко.