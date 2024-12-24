Как выбрать страховую компанию для оформления полиса ОСАГО в Омске

Коэффициент ограничений рассчитывается в зависимости от количества человек, допущенных к управлению машиной, и открытая страховка, когда за руль может сесть кто угодно, будет стоить примерно в два с половиной раза дороже, чем полис ОСАГО, в который вписан лишь один водитель. На стоимость документа влияет и коэффициент сезонности, который напрямую зависит от того, сколько месяцев в году ездит автомобиль.