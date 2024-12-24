Как выбрать страховую компанию для оформления полиса ОСАГО в Омске

Posted 24 декабря, 08:24
Published 24 декабря, 08:24
Modified 24 декабря, 08:26
Updated 24 декабря, 08:26
ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) необходимо собственникам автомобилей, чтобы в случае ДТП виновнику не пришлось возмещать ущерб пострадавшей стороне из личных средств, а у пострадавших, в свою очередь, была гарантия того, что они в любом случае получат денежную компенсацию или направление на ремонт поврежденной машины.
Необходимость наличия у каждого российского водителя ОСАГО установлена федеральным законом от 25.04. 2002 г. № 40-ФЗ. Страховая компания, где оформлен полис виновника ДТП, берет на себя возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу пострадавших, а также освобождает владельца документа от всех хлопот, связанных с судебными разбирательствами по выплате компенсации. Самому же виновнику аварии ремонт поврежденного автомобиля не оплачивается.
Если у автовладельца просрочен или вовсе отсутствует полис ОСАГО, ему в случае обнаружения этого факта сотрудниками ГИБДД, придется заплатить штраф в размере 800 рублей, согласно ст. 12.37 КоАП РФ. Наказание же за предъявление поддельного полиса несоизмеримо выше — от 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
Как рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, как правило, тяжесть наказания зависит от того, осознавал водитель, что совершает противозаконное действие, или же нет.
«В вопросе покупки „левого“ полиса есть нюансы. Если водитель купил полис ОСАГО в фургоне, стоящем у подразделения ГИБДД, и гражданин понятия не имел, что документ поддельный, доказать его умысел в суде нереально. Говоря юридическим языком, никакого наказания за это нет и быть не может. А если автомобилист признался, что хотел сэкономить и приобрел полис не за 10 тыс. руб., а за 3 тыс. руб., и купил он его в сомнительном месте, тогда здесь возможен как штраф, так и уголовное наказание», — подчеркнул юрист.
Он уточнил, что если автовладелец признался в том, что приобрел фальшивый полис ОСАГО, в отношении него, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ со всеми вытекающими последствиями. Не говоря уже о том, что водитель, не имеющий страховки и совершивший ДТП обязан будет возместить ущерб пострадавшим из собственных средств.
Впрочем, если человек только что приобрел машину (купил, получил по наследству или в дар), ему дается десять дней на то, чтобы зарегистрировать авто в ГИБДД и оформить полис ОСАГО.
Конечная цена полиса ОСАГО складывается из базового тарифа, индивидуальных коэффициентов владельца автомобиля и характеристик машины.
Базовый тариф определяется страховыми компаниями в границах тарифного коридора ЦБ. В 2024 году, например, для легковых автомобилей базовая ставка установлена на уровне 1646-7535 рублей для физлиц и 852-5722 рублей для юрлиц.
Также существует такое понятие, как территориальный коэффициент, который действует в отдельно взятых регионах страны. В Омской области, например, он составляет 1,48 для Омска и 0,92 — для всех остальных населенных пунктов. Немалое значение при расчете финальной стоимости ОСАГО имеет и мощность двигателя авто — чем она меньше, тем дешевле будет полис.
Все эти параметры также влияют на стоимость полиса ОСАГО. Например, водителю-новичку, который лишь недавно получил права, полис обойдется намного дороже, чем опытному автомобилисту со стажем от 14 лет и в возрасте старше 59 лет.
Коэффициент ограничений рассчитывается в зависимости от количества человек, допущенных к управлению машиной, и открытая страховка, когда за руль может сесть кто угодно, будет стоить примерно в два с половиной раза дороже, чем полис ОСАГО, в который вписан лишь один водитель. На стоимость документа влияет и коэффициент сезонности, который напрямую зависит от того, сколько месяцев в году ездит автомобиль.
И наконец, мы подошли к самому интересному — коэффициенту бонус-малус (КБМ). Это значение показывает, насколько аккуратен водитель, и как часто он попадает в ДТП именно по своей вине. И в случае безаварийного вождения на протяжении десяти лет автомобилист может снизить стоимость полиса ОСАГО практически на 60 процентов.
При выборе страховой компании для оформления полиса ОСАГО следует учитывать сразу несколько факторов. Прежде всего, желательно ознакомиться с рейтингами страховщиков в регионе — такие рейтинги время от времени публикуют рейтинговые агентства. Стоит выбирать страховые компании с более высоким рейтингом, свидетельствующим о их стабильном финансовом состоянии.
Кроме того, необходимо узнать подробные условия страхования по ОСАГО и стоимость — лучше всего сделать запросы сразу в несколько страховых компаний, чтобы впоследствии была возможность выбрать наиболее подходящее предложение.
И наконец, следует убедиться в наличии лицензии у выбранной компании и постараться разузнать, состоит ли страховщик в каком-нибудь из профессиональных объединений — например, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) или Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), так как это может стать дополнительной гарантией его надежности.
Большое значение для итогового выбора страховой компании для оформления полиса ОСАГО могут стать отзывы пользователей. Часто отзывы публикуются на сайте самой компании, но стоит также постараться найти мнения граждан о выбранном страховщике на других онлайн-ресурсах, чтобы получить о нем максимально полное и объективное представление.
Представляем вашему вниманию топ-10 омских страховщиков. Рейтинг подготовлен на основе информации независимого рейтингового агентства «Эксперт РА» и отзывах клиентов компаний на страницах поисковых систем.
|
Название страховой компании
|
Рейтинг «Эксперт РА»
|
Оценка пользователей (в баллах)
|
Ингосстрах
|
ruAAA
|
4,6
|
СОГАЗ
|
ruAAA
|
4,2
|
АльфаСтрахование
|
ruAA+
|
4,1
|
Совкомбанк Страхование
|
ruAA+
|
4,6
|
РЕСО-Гарантия
|
ruAA+
|
4,5
|
ВСК
|
ruAA
|
4,2
|
Сбербанк Страхование
|
ruAA
|
4,2
|
МАКС
|
ruAA-
|
3.7
|
Ренессанс Страхование
|
ruAA-
|
4,3
|
Росгосстрах
|
ruAA-
|
3,2