Игрушки, но не елочные. Перед Новым годом омичи бросились скупать секс-девайсы

Posted 24 декабря, 08:55
Published 24 декабря, 08:55
Modified 24 декабря, 08:57
Updated 24 декабря, 08:57
В омских магазинах для взрослых перед новогодними праздниками вырос спрос на 30%. Подробности Городу55 рассказала управляющая сетью секс-шопов «Эрос» Татьяна Воробьева.
«Сейчас чаще всего берут товары, предназначенные для двоих партнеров. Это девайсы, которые можно использовать в паре, а не для индивидуального использования. Еще не было пиковых дней продаж. Обычно люди приходят за подарками с 27 декабря. Еще рано. Думаем, что продажи вырастут в два раза ближе к праздникам», — рассказала Татьяна.
Также управляющая ответила, насколько популярны среди омичей праздничные эротические костюмы, например, Снегурочки, Деда Мороза, сказочных персонажей. Оказалось, что теперь тренд в натуральности.
«На тематические костюмы сейчас проходит мода и тенденция. Идет уклон на классическую и традиционную сексуальность, что в отношении женщин, что мужчин. Потому что гипертрофированными формами и проявлениями люди уже насытились», — добавила Татьяна Воробьева.
Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске в настоящее время работает около 40 магазинов с товарами для взрослых. Среди них «Эрос», «Интим», «1001 ночь», «Точка G» и другие.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи готовы потратить на новогодние каникулы треть средней зарплаты.