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Posted 24 декабря, 08:55

Published 24 декабря, 08:55

Modified 24 декабря, 08:57

Updated 24 декабря, 08:57

Продавцы ожидают, что ближе к Новому году спрос вырастет в два раза

Игрушки, но не елочные. Перед Новым годом омичи бросились скупать секс-девайсы

24 декабря 2024, 08:55
Фото: 1MI. Продавцы ожидают, что ближе к Новому году спрос вырастет в два раза

Перед Новым годом в омских секс-шопах спрос на товары вырос на 30%

В моде сейчас классическая сексуальность и игрушки, которые можно использовать в паре.

В омских магазинах для взрослых перед новогодними праздниками вырос спрос на 30%. Подробности Городу55 рассказала управляющая сетью секс-шопов «Эрос» Татьяна Воробьева.

«Сейчас чаще всего берут товары, предназначенные для двоих партнеров. Это девайсы, которые можно использовать в паре, а не для индивидуального использования. Еще не было пиковых дней продаж. Обычно люди приходят за подарками с 27 декабря. Еще рано. Думаем, что продажи вырастут в два раза ближе к праздникам», — рассказала Татьяна.

Также управляющая ответила, насколько популярны среди омичей праздничные эротические костюмы, например, Снегурочки, Деда Мороза, сказочных персонажей. Оказалось, что теперь тренд в натуральности.

«На тематические костюмы сейчас проходит мода и тенденция. Идет уклон на классическую и традиционную сексуальность, что в отношении женщин, что мужчин. Потому что гипертрофированными формами и проявлениями люди уже насытились», — добавила Татьяна Воробьева.

Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске в настоящее время работает около 40 магазинов с товарами для взрослых. Среди них «Эрос», «Интим», «1001 ночь», «Точка G» и другие.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи готовы потратить на новогодние каникулы треть средней зарплаты.

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#Евгений Игишев#Общество#Магазин#Секс#Подарки#Новогодние подарки#Секс-игрушки
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