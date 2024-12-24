Груздев: За 2024 год по Сибирскому региону стали перевозить вдвое больше грузов

Posted 24 декабря, 00:28
Published 24 декабря, 00:28
Modified 24 декабря, 00:28
Updated 24 декабря, 00:28
Он отметил, что внутренний рынок демонстрирует заметный рост объемов перевозок грузов, чему способствуют активное развитие производственного сектора и процесс локализации предприятий.
По данным Бориса Груздева, грузоперевозки в Сибири за 2024 год увеличились вдвое, обеспечив около 40% дохода от основных услуг. Для поддержания этой динамики активно прокладываются новые маршруты и модернизируются уже существующие транспортные потоки. Об этом пишет nsk.kp.ru.
Особое внимание уделяется международному сотрудничеству, в частности взаимодействию с Китаем. Компании, работающие на этом направлении, адаптируются к изменениям в нормативно-правовой базе и находят решения для успешного проведения финансовых операций. Помимо этого, Спецсвязь укрепляет сотрудничество со странами СНГ, включая Казахстан, Армению, Узбекистан и Азербайджан. В рамках соглашений о межгосударственном обмене специальными отправлениями обсуждается расширение перечня услуг на международной арене.
Борис Груздев подчеркнул, что в Новосибирске наибольшей популярностью пользуются услуги по транспортировке крупногабаритных и опасных грузов, а также доставке почтовых отправлений стандартной категории. Одним из значимых направлений в 2024 году стало сотрудничество с Центральной избирательной комиссией, в рамках которого было организовано масштабное распределение выборной документации для президентских выборов.
Среди других проектов выделяется перевозка культурных и исторических ценностей: предметов быта народов Чукотки, археологических находок и изделий из кожи. Эти экспонаты доставлялись в Новосибирск из Анадыря и Москвы при строгом соблюдении температурного режима и уровня влажности, что позволило сохранить их в идеальном состоянии.
Для повышения эффективности работы внедряются цифровые технологии и совершенствуется IT-инфраструктура. Однако остро стоит проблема нехватки профессиональных водителей. Груздев отметил, что эти специалисты играют ключевую роль в поддержании стабильности логистических цепочек. Для улучшения ситуации компании предлагают более привлекательные условия труда, но необходима и поддержка на государственном уровне в виде программ для привлечения молодых кадров.
Говоря о перспективах отрасли, Груздев отметил развитие технологий, включая использование беспилотников и тестирование грузовиков без водителей. Однако он подчеркнул, что для транспортировки ценных грузов и государственной корреспонденции такие решения пока не подходят. Здесь важен постоянный контроль, который могут обеспечить только подготовленные специалисты.
На 2025 год стратегия управления предполагает увеличение объемов грузоперевозок по всему Сибирскому региону. Также планируется укрепление экономических показателей, расширение спектра услуг и дальнейшее усиление позиций на логистическом рынке.