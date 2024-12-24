Груздев: За 2024 год по Сибирскому региону стали перевозить вдвое больше грузов

Говоря о перспективах отрасли, Груздев отметил развитие технологий, включая использование беспилотников и тестирование грузовиков без водителей. Однако он подчеркнул, что для транспортировки ценных грузов и государственной корреспонденции такие решения пока не подходят. Здесь важен постоянный контроль, который могут обеспечить только подготовленные специалисты.