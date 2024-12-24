До смерти забили кочергой и гвоздодером. Два омича пойдут под суд за убийство

Posted 24 декабря, 09:41
Published 24 декабря, 09:41
Modified 24 декабря, 09:43
Updated 24 декабря, 09:43
В омском областном суде рассмотрят дело об убийстве с особой жестокостью, сообщили 24 декабря в региональной прокуратуре. На скамье подсудимых окажутся два жителя Русско-Полянского района.
По версии следователей, двое мужчин будучи в пьяном состоянии решили убить своего 25-летнего знакомого, который недавно освободился из колонии. Он отбывал наказание за убийство и изнасилование 6-летней девочки.
Днем 5 мая нынешнего года фигуранты ворвались в дом потерпевшего в селе Сибирское и избили его кочергой и гвоздодером. Всего эксперты насчитали около ста ударов. От полученных травм потерпевший скончался.
Фигуранты свою вину не признали. Им может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.