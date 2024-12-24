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Posted 24 декабря, 09:41

Published 24 декабря, 09:41

Modified 24 декабря, 09:43

Updated 24 декабря, 09:43

В Омске будут судить двух мужчин за убийство с особой жестокостью

До смерти забили кочергой и гвоздодером. Два омича пойдут под суд за убийство

24 декабря 2024, 09:41
Фото: 1MI.

В Омске будут судить двух мужчин за убийство с особой жестокостью

В омском облсуде перед законом предстанут два жителя Русско-Полянского района по обвинению в убийстве. Фигурантам может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

В омском областном суде рассмотрят дело об убийстве с особой жестокостью, сообщили 24 декабря в региональной прокуратуре. На скамье подсудимых окажутся два жителя Русско-Полянского района.

По версии следователей, двое мужчин будучи в пьяном состоянии решили убить своего 25-летнего знакомого, который недавно освободился из колонии. Он отбывал наказание за убийство и изнасилование 6-летней девочки.

Днем 5 мая нынешнего года фигуранты ворвались в дом потерпевшего в селе Сибирское и избили его кочергой и гвоздодером. Всего эксперты насчитали около ста ударов. От полученных травм потерпевший скончался.

Фигуранты свою вину не признали. Им может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Алкогольное опьянение#Убийство#Жестокость#Омский областной суд#Телесные повреждения
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