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Posted 24 декабря, 08:03

Published 24 декабря, 08:03

Modified 24 декабря, 08:05

Updated 24 декабря, 08:05

«Была битва»: Михаил Гуляев прокомментировал исход матча с «Металлургом»

«Была битва»: Михаил Гуляев прокомментировал исход матча с «Металлургом»

24 декабря 2024, 08:03
Фото: ХК «Авангардэ.
Гуляев забросил единственную шайбу «ястребов» в матче в Магнитогорске.

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев, который забросил единственную шайбу омской команды в матче с «Металлургом», высказался о ходе игры и ее результате. По мнению форварда, «ястребы» провалили первые два периода, а в овертайме не смогли додавить соперника.

«Как я говорил утром, будет битва, она и была. Не очень хорошо играли первые два периода, потом немного проснулись, появились моменты, сравняли счет в матче. Но в овертайме не смогли додавить, проиграли», — рассказал пресс-службе клуба Гуляев.

Он также добавил, что на исходе матча могла сказаться усталость после длительного выезда. Перед игрой в Магнитогорске омичи провели победные матчи в Новосибирске и Нижнекамске, после чего проиграли «Ладе» в Тольятти.

«Это тоже повлияло, где-то, возможно, не выполнили тренерскую установки, которую требовали от нас. Очки всегда важны для нас, на выезде были хорошие команды, поэтому будем сильнее», — сказал он.
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Напомним, что сейчас «Авангард» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. За 37 матчей омичи набрали 37 очков. Последняя игра оказалась не самой удачной для «ястребов», в овертайме омичи проиграли магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:2 и увезли домой одно очко.

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