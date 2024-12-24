5 причин поехать в Шерегеш зимой 2025 года

Posted 24 декабря, 10:00
Published 24 декабря, 10:00
Modified 24 декабря, 10:00
Updated 24 декабря, 10:00
Опытные лыжники уверяют, что снег в Шерегеше волшебный. Он напоминает пух — не прилипает, не смерзается и не тормозит при катании. Поэтому кататься на горнолыжных трассах Шерегеша — одно удовольствие: можно мчаться на лыжах быстро и легко, поднимая в воздух белое пушистое снежное облачко, не увязая в снегу и не теряя скорости.
Снега на горнолыжном курорте всегда много — даже в пик сезона есть участки нераскатанного и нетронутого снега. А сезон здесь самый длительный в России: уже в октябре в Шерегеше выпадает снег и держится почти до мая.
Официально горнолыжный сезон на курорте Шерегеш стартует в ноябре, а бархатный сезон наступает в марте — апреле. В это время уже чувствуется приближение весны, температура повышается до 0 градусов, но на трассах сохраняется снег.
Иногда снег остается на вершинах гор до мая, и тогда лыжники совершают свои спуски в купальниках. Виной всему особенный, резко континентальный климат и расположение горнолыжного курорта. Шерегеш укрыт от ветров и бурь тайгой и горными вершинами. Поэтому большую часть времени здесь сохраняется безветренная и морозная погода со средней температурой -15…-20 градусов.
Опытные катальщики приезжают в Шерегеш за впечатлениями. Здесь масса места для офф-писта — катания на неподготовленных склонах и фрирайда — внетрассового катания. Причем считается, что фрирайд и офф-пист на горнолыжном курорте Шерегеш самые безопасные. Местный рельеф без резких обрывов и пропастей, спрятанных ручьев и скал, с редкими деревьями будто специально создан для комфортного катания.
Для фрирайдеров открыты сложные трассы с уклоном до 45 градусов, есть вечерняя трасса и специальный участок для офф-писта «Томский лес». Для катания на отдаленных маршрутах горнолыжного курорта можно воспользоваться услугами гидов — они отвезут вас на снегоходах или ратраках в самые дикие участки гор: на целинные поля, на дикие склоны гор Мустаг и Курган, на вершину горы Утуя.
На склонах Шерегеша очень удобно учиться катанию на лыжах. Здесь множество пологих спусков и безопасных трасс, на которых комфортно тренироваться. Например, будет удобно учиться на трассах «Лоб» и «Рыжая», находящихся в секторе А.
Для новичков есть услуги профессиональных инструкторов по катанию на лыжах и сноуборде. Стоимость одного часа с инструктором — примерно 1500 руб.
Кроме того, новичкам понравится система оплаты ски-пассов на горнолыжном курорте. Помимо единого ски-пасса, в Шерегеше можно приобрести билет на разовые подъемы, что очень удобно для тех, кто катается не так активно.
Вблизи Шерегеша немало интересных мест с отличным видом на горы и тайгу. На горнолыжном курорте организовывают пешие экскурсии и поездки на снегоходах в Шорский национальный парк, в Азасскую пещеру, к скальным «верблюдам» и Поклонному кресту на горе Курган, к «Перевернутому дому», где гостей встречает Старый Йети, к скалам «Чёртов палец».
Самые популярные развлечения для детей и взрослых на горнолыжном курорте:
Молодежь выбирает Шерегеш за особый вайб, царящий на кузбасском курорте. Здесь постоянно ощущается атмосфера непроходящего праздника, поэтому Шерегеш еще называют сибирской Ибицей.
Довольно низкий по сравнению, например, с Сочи ценник привлекает на горнолыжный курорт не только разные молодежные компании, но и семьи, которые не гонятся за респектабельностью.
Здесь отдыхают без пафоса и быстро находят общий язык друг с другом. В этом помогает культура «апре-ски», которая впервые в России начала распространяться именно на Шерегеше.
Этот термин обозначает всё, чем можно заняться на горнолыжном курорте «после лыж». В Шерегеше это многочисленные русские бани, спа-центры, кафе с глинтвейном, рестораны с местной кухней, бары крафтового пива, ночные клубы.
Но главное событие в Шерегеше — масштабный музыкальный фестиваль GrelkaFest. Его проведение обычно приурочивают к закрытию горнолыжного сезона на курорте. Тысячи участников в купальниках и ярких костюмах, соревнования по ски-кроссу и фирстайлу, концерты, вечеринки, тусовки — таких масштабных фестивалей нет ни на одном другом горнолыжном курорте в России.