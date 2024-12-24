5 причин поехать в Шерегеш зимой 2025 года

Для фрирайдеров открыты сложные трассы с уклоном до 45 градусов, есть вечерняя трасса и специальный участок для офф-писта «Томский лес». Для катания на отдаленных маршрутах горнолыжного курорта можно воспользоваться услугами гидов — они отвезут вас на снегоходах или ратраках в самые дикие участки гор: на целинные поля, на дикие склоны гор Мустаг и Курган, на вершину горы Утуя.