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Posted 24 декабря, 10:00

Published 24 декабря, 10:00

Modified 24 декабря, 10:00

Updated 24 декабря, 10:00

5 причин поехать в Шерегеш зимой 2025 года

5 причин поехать в Шерегеш зимой 2025 года

24 декабря 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. 5 причин поехать в Шерегеш зимой 2025 года
Шерегеш — второй по популярности лыжный курорт в России. Он славится отличными горнолыжными трассами и особым вайбом, который сравнивают с атмосферой знаменитых европейских лыжных курортов. О плюсах курорта Шерегеш — в материале.
Опытные лыжники уверяют, что снег в Шерегеше напоминает пух — не прилипает, не смерзается и не тормозит при катанииОпытные лыжники уверяют, что снег в Шерегеше напоминает пух — не прилипает, не смерзается и не тормозит при катании
Опытные лыжники уверяют, что снег в Шерегеше напоминает пух — не прилипает, не смерзается и не тормозит при катании. Фото: wikimedia.org/planeta-best
Сезон в Шерегеше самый длительный в России: уже в октябре в Шерегеше выпадает снег и держится почти до маяСезон в Шерегеше самый длительный в России: уже в октябре в Шерегеше выпадает снег и держится почти до мая
Сезон в Шерегеше самый длительный в России: уже в октябре в Шерегеше выпадает снег и держится почти до мая. Фото: dirsheregesh.ru

Особенный снег в Шерегеше

Опытные лыжники уверяют, что снег в Шерегеше волшебный. Он напоминает пух — не прилипает, не смерзается и не тормозит при катании. Поэтому кататься на горнолыжных трассах Шерегеша — одно удовольствие: можно мчаться на лыжах быстро и легко, поднимая в воздух белое пушистое снежное облачко, не увязая в снегу и не теряя скорости.

Снега на горнолыжном курорте всегда много — даже в пик сезона есть участки нераскатанного и нетронутого снега. А сезон здесь самый длительный в России: уже в октябре в Шерегеше выпадает снег и держится почти до мая.

Снега на горнолыжном курорте всегда много — даже в пик сезона есть участки нераскатанного и нетронутого снегаСнега на горнолыжном курорте всегда много — даже в пик сезона есть участки нераскатанного и нетронутого снега
Снега на горнолыжном курорте всегда много — даже в пик сезона есть участки нераскатанного и нетронутого снега. Фото: dirsheregesh.ru
Шерегеш укрыт от ветров и бурь тайгой и горными вершинамиШерегеш укрыт от ветров и бурь тайгой и горными вершинами
Шерегеш укрыт от ветров и бурь тайгой и горными вершинами. Фото: sheregesh.su
Официально горнолыжный сезон на курорте Шерегеш стартует в ноябреОфициально горнолыжный сезон на курорте Шерегеш стартует в ноябре
Официально горнолыжный сезон на курорте Шерегеш стартует в ноябре. Фото: wikipedia.org/Alex Polezhaev

Официально горнолыжный сезон на курорте Шерегеш стартует в ноябре, а бархатный сезон наступает в марте — апреле. В это время уже чувствуется приближение весны, температура повышается до 0 градусов, но на трассах сохраняется снег.

Иногда снег остается на вершинах гор до мая, и тогда лыжники совершают свои спуски в купальниках. Виной всему особенный, резко континентальный климат и расположение горнолыжного курорта. Шерегеш укрыт от ветров и бурь тайгой и горными вершинами. Поэтому большую часть времени здесь сохраняется безветренная и морозная погода со средней температурой -15…-20 градусов.

В Шерегеше большую часть времени сохраняется безветренная и морозная погода со средней температурой -15…-20 градусовВ Шерегеше большую часть времени сохраняется безветренная и морозная погода со средней температурой -15…-20 градусов
В Шерегеше большую часть времени сохраняется безветренная и морозная погода со средней температурой -15…-20 градусов. Фото: wikipedia.org
В Шерегеше иногда снег остается на вершинах гор до мая, и тогда лыжники совершают свои спуски в купальникахВ Шерегеше иногда снег остается на вершинах гор до мая, и тогда лыжники совершают свои спуски в купальниках
В Шерегеше иногда снег остается на вершинах гор до мая, и тогда лыжники совершают свои спуски в купальниках. Фото: sheregesh.su
Опытные катальщики приезжают в Шерегеш за впечатлениямиОпытные катальщики приезжают в Шерегеш за впечатлениями
Опытные катальщики приезжают в Шерегеш за впечатлениями. Фото: dirsheregesh.ru

Лучший фрирайд и офф-пист в Шерегеше

Опытные катальщики приезжают в Шерегеш за впечатлениями. Здесь масса места для офф-писта — катания на неподготовленных склонах и фрирайда — внетрассового катания. Причем считается, что фрирайд и офф-пист на горнолыжном курорте Шерегеш самые безопасные. Местный рельеф без резких обрывов и пропастей, спрятанных ручьев и скал, с редкими деревьями будто специально создан для комфортного катания.

Для фрирайдеров открыты сложные трассы с уклоном до 45 градусов, есть вечерняя трасса и специальный участок для офф-писта «Томский лес». Для катания на отдаленных маршрутах горнолыжного курорта можно воспользоваться услугами гидов — они отвезут вас на снегоходах или ратраках в самые дикие участки гор: на целинные поля, на дикие склоны гор Мустаг и Курган, на вершину горы Утуя.

Для катания на отдаленных маршрутах горнолыжного курорта можно воспользоваться услугами гидовДля катания на отдаленных маршрутах горнолыжного курорта можно воспользоваться услугами гидов
Для катания на отдаленных маршрутах горнолыжного курорта можно воспользоваться услугами гидов. Фото: dirsheregesh.ru
Для фрирайдеров открыты сложные трассы с уклоном до 45 градусов, есть вечерняя трасса и специальный участок для офф-писта «Томский лес»Для фрирайдеров открыты сложные трассы с уклоном до 45 градусов, есть вечерняя трасса и специальный участок для офф-писта «Томский лес»
Для фрирайдеров открыты сложные трассы с уклоном до 45 градусов, есть вечерняя трасса и специальный участок для офф-писта «Томский лес». Фото: sheregesh.su
Помимо единого ски-пасса, в Шерегеше можно приобрести билет на разовые подъемыПомимо единого ски-пасса, в Шерегеше можно приобрести билет на разовые подъемы
Помимо единого ски-пасса, в Шерегеше можно приобрести билет на разовые подъемы. Фото: sheregesh.su

Безопасность для новичков в Шерегеше

На склонах Шерегеша очень удобно учиться катанию на лыжах. Здесь множество пологих спусков и безопасных трасс, на которых комфортно тренироваться. Например, будет удобно учиться на трассах «Лоб» и «Рыжая», находящихся в секторе А.

Для новичков есть услуги профессиональных инструкторов по катанию на лыжах и сноуборде. Стоимость одного часа с инструктором — примерно 1500 руб.

Кроме того, новичкам понравится система оплаты ски-пассов на горнолыжном курорте. Помимо единого ски-пасса, в Шерегеше можно приобрести билет на разовые подъемы, что очень удобно для тех, кто катается не так активно.

В Шерегеше множество пологих спусков и безопасных трасс, на которых комфортно тренироватьсяВ Шерегеше множество пологих спусков и безопасных трасс, на которых комфортно тренироваться
В Шерегеше множество пологих спусков и безопасных трасс, на которых комфортно тренироваться. Фото: dirsheregesh.ru
На склонах Шерегеша очень удобно учиться катанию на лыжахНа склонах Шерегеша очень удобно учиться катанию на лыжах
На склонах Шерегеша очень удобно учиться катанию на лыжах. Фото: sheregesh.su
Для новичков есть услуги профессиональных инструкторов по катанию на лыжах и сноубордеДля новичков есть услуги профессиональных инструкторов по катанию на лыжах и сноуборде
Для новичков есть услуги профессиональных инструкторов по катанию на лыжах и сноуборде. Фото: sheregesh.su

Развлечения на любой вкус в Шерегеше

Вблизи Шерегеша немало интересных мест с отличным видом на горы и тайгу. На горнолыжном курорте организовывают пешие экскурсии и поездки на снегоходах в Шорский национальный парк, в Азасскую пещеру, к скальным «верблюдам» и Поклонному кресту на горе Курган, к «Перевернутому дому», где гостей встречает Старый Йети, к скалам «Чёртов палец».

Самые популярные развлечения для детей и взрослых на горнолыжном курорте:

  • парк развлечения «Йети-парк» — резиденция загадочных йети, где можно услышать множество местных легенд и тайн, посетить мастер-классы и научные шоу;
  • хаски-парк — здесь можно поближе познакомиться обаятельными питомцами, покататься на собачьих упряжках и даже научиться самому управлять упряжкой;
  • ледовые катки — в Шерегеше работает закрытый и открытый ледовый каток, где можно покататься на коньках детям и взрослым;
  • горная рыбалка — любители спокойного отдыха могут отправиться на рыбалку за форелью в горном озере, которую тут же приготовят вам на мангале;
  • Оленегеш — ферма с северными оленями, собаками-самоедами и лисом Григорием. Здесь можно отдохнуть в настоящей монгольской юрте, отведать ароматного травяного чаю и послушать рассказы оленеводов.
На горнолыжном курорте организовывают пешие экскурсии и поездки на снегоходахНа горнолыжном курорте организовывают пешие экскурсии и поездки на снегоходах
На горнолыжном курорте организовывают пешие экскурсии и поездки на снегоходах. Фото: sheregesh.su
В Шерегеше работает закрытый и открытый ледовый каток, где можно покататься на коньках детям и взрослымВ Шерегеше работает закрытый и открытый ледовый каток, где можно покататься на коньках детям и взрослым
В Шерегеше работает закрытый и открытый ледовый каток, где можно покататься на коньках детям и взрослым. Фото: dirsheregesh.ru
Оленегеш — ферма с северными оленями, собаками-самоедами и лисом ГригориемОленегеш — ферма с северными оленями, собаками-самоедами и лисом Григорием
Оленегеш — ферма с северными оленями, собаками-самоедами и лисом Григорием. Фото: dirsheregesh.ru
Довольно низкий по сравнению, например, с Сочи ценник привлекает на горнолыжный курорт не только разные молодежные компании, но и семьиДовольно низкий по сравнению, например, с Сочи ценник привлекает на горнолыжный курорт не только разные молодежные компании, но и семьи
Довольно низкий по сравнению, например, с Сочи ценник привлекает на горнолыжный курорт не только разные молодежные компании, но и семьи. Фото: dirsheregesh.ru
В Шерегеше есть многочисленные русские бани, спа-центры, кафе с глинтвейном, рестораны с местной кухней, бары крафтового пива, ночные клубыВ Шерегеше есть многочисленные русские бани, спа-центры, кафе с глинтвейном, рестораны с местной кухней, бары крафтового пива, ночные клубы
В Шерегеше есть многочисленные русские бани, спа-центры, кафе с глинтвейном, рестораны с местной кухней, бары крафтового пива, ночные клубы. Фото: dirsheregesh.ru

Лучшее место для тусовки в Шерегеше

Молодежь выбирает Шерегеш за особый вайб, царящий на кузбасском курорте. Здесь постоянно ощущается атмосфера непроходящего праздника, поэтому Шерегеш еще называют сибирской Ибицей.

Довольно низкий по сравнению, например, с Сочи ценник привлекает на горнолыжный курорт не только разные молодежные компании, но и семьи, которые не гонятся за респектабельностью.

Здесь отдыхают без пафоса и быстро находят общий язык друг с другом. В этом помогает культура «апре-ски», которая впервые в России начала распространяться именно на Шерегеше.

Этот термин обозначает всё, чем можно заняться на горнолыжном курорте «после лыж». В Шерегеше это многочисленные русские бани, спа-центры, кафе с глинтвейном, рестораны с местной кухней, бары крафтового пива, ночные клубы.

Молодежь выбирает Шерегеш за особый вайб, царящий на кузбасском курортеМолодежь выбирает Шерегеш за особый вайб, царящий на кузбасском курорте
Молодежь выбирает Шерегеш за особый вайб, царящий на кузбасском курорте. Фото: dirsheregesh.ru
Здесь постоянно ощущается атмосфера непроходящего праздника, поэтому Шерегеш еще называют сибирской ИбицейЗдесь постоянно ощущается атмосфера непроходящего праздника, поэтому Шерегеш еще называют сибирской Ибицей
Здесь постоянно ощущается атмосфера непроходящего праздника, поэтому Шерегеш еще называют сибирской Ибицей. Фото: dirsheregesh.ru
Вблизи Шерегеша немало интересных мест с отличным видом на горы и тайгуВблизи Шерегеша немало интересных мест с отличным видом на горы и тайгу
Вблизи Шерегеша немало интересных мест с отличным видом на горы и тайгу. Фото: dirsheregesh.ru

Но главное событие в Шерегеше — масштабный музыкальный фестиваль GrelkaFest. Его проведение обычно приурочивают к закрытию горнолыжного сезона на курорте. Тысячи участников в купальниках и ярких костюмах, соревнования по ски-кроссу и фирстайлу, концерты, вечеринки, тусовки — таких масштабных фестивалей нет ни на одном другом горнолыжном курорте в России.

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