«Знают, как выигрывать»: Илья Ковальчук рассказал, почему не вернулся в «Авангард»

Posted 23 декабря, 10:46
Published 23 декабря, 10:46
Modified 23 декабря, 10:48
Updated 23 декабря, 10:48
Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос, почему не вернулся в омский «Авангард». Сейчас нападающий не выступает на профессиональном уровне, он взял паузу до Нового года чтобы подумать о продолжении карьеры. Ковальчук отметил, что хочет уделять больше времени семье.
Хоккеист также прокомментировал слухи о возвращении в омский клуб, с которым в 2021 году взял Кубок Гагарина.
«Зачем мне возвращаться в „Авангард“? Там произошло много изменений очень правильных. Пришли ребята, которые знают, как выигрывать, тренер опытный. „Авангард“ еще потреплет многим нервы», — передает слова Ковальчука «Чемпионат».
Сейчас «Авангард» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. За 36 матчей омичи набрали 36 очков. Последняя игра оказалась неудачной для «ястребов», в гостях они проиграли тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4.
Напомним, что на старте регулярного чемпионата «Авангард» терпел поражение за поражением и не мог попасть в зону плей-офф. Это стало причиной глобальной перестройки, которую руководство клуба решило провести прямо по ходу сезона. За несколько месяцев омский клуб расторг почти десяток контрактов, в числе которых соглашения с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым, а также подписал более десяти новых игроков.