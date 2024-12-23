«Знают, как выигрывать»: Илья Ковальчук рассказал, почему не вернулся в «Авангард»

Напомним, что на старте регулярного чемпионата «Авангард» терпел поражение за поражением и не мог попасть в зону плей-офф. Это стало причиной глобальной перестройки, которую руководство клуба решило провести прямо по ходу сезона. За несколько месяцев омский клуб расторг почти десяток контрактов, в числе которых соглашения с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым, а также подписал более десяти новых игроков.