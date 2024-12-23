gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 10:46

Published 23 декабря, 10:46

Modified 23 декабря, 10:48

Updated 23 декабря, 10:48

«Знают, как выигрывать»: Илья Ковальчук рассказал, почему не вернулся в «Авангард»

«Знают, как выигрывать»: Илья Ковальчук рассказал, почему не вернулся в «Авангард»

23 декабря 2024, 10:46
Фото: ХК «Авангард».
По мнению олимпийского чемпиона, сейчас в Омске собрана та команда, которая потрепает нервы соперникам.

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос, почему не вернулся в омский «Авангард». Сейчас нападающий не выступает на профессиональном уровне, он взял паузу до Нового года чтобы подумать о продолжении карьеры. Ковальчук отметил, что хочет уделять больше времени семье.

Хоккеист также прокомментировал слухи о возвращении в омский клуб, с которым в 2021 году взял Кубок Гагарина.

«Зачем мне возвращаться в „Авангард“? Там произошло много изменений очень правильных. Пришли ребята, которые знают, как выигрывать, тренер опытный. „Авангард“ еще потреплет многим нервы», — передает слова Ковальчука «Чемпионат».
Фото: ХК «Авангард»

Сейчас «Авангард» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. За 36 матчей омичи набрали 36 очков. Последняя игра оказалась неудачной для «ястребов», в гостях они проиграли тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4.

Напомним, что на старте регулярного чемпионата «Авангард» терпел поражение за поражением и не мог попасть в зону плей-офф. Это стало причиной глобальной перестройки, которую руководство клуба решило провести прямо по ходу сезона. За несколько месяцев омский клуб расторг почти десяток контрактов, в числе которых соглашения с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым, а также подписал более десяти новых игроков.

Читайте также:
Стало известно, когда лидер «Авангарда» Ткачев выйдет на лед вместе с командойДэйв Барр: «Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть»Стало известно, что вратари Бердин и Хомченко не уйдут из «Авангарда» до дедлайна КХЛ
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика