Жуткая авария парализовала движение на федеральной трассе Тюмень-Омск

В понедельник, 23 декабря, утром из-за серьезной аварии пришлось полностью ограничить движение на 120-м км федеральном трассы Тюмень-Омск. Здесь, как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в девятом часу утра столкнулись три большегруза и «Лада Приора».