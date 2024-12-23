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Posted 23 декабря, 06:49

Published 23 декабря, 06:49

Modified 23 декабря, 06:51

Updated 23 декабря, 06:51

Авария в Тюменской области 23 декабря

Жуткая авария парализовала движение на федеральной трассе Тюмень-Омск

23 декабря 2024, 06:49
Фото: МЧС России. Авария в Тюменской области 23 декабря
ДТП случилось ранним утром понедельника. По информации тюменской Госавтоинспекции, водитель КамАЗа погиб.

В понедельник, 23 декабря, утром из-за серьезной аварии пришлось полностью ограничить движение на 120-м км федеральном трассы Тюмень-Омск. Здесь, как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в девятом часу утра столкнулись три большегруза и «Лада Приора».

Подробностями происшествия под Заводоуковском поделились в МЧС России. Для водителя КамАЗа авария оказалась смертельной, еще два человека отделались ранениями.

Последствия аварии в Тюменской области 23 декабряПоследствия аварии в Тюменской области 23 декабря
Последствия аварии в Тюменской области 23 декабряПоследствия аварии в Тюменской области 23 декабря
Последствия аварии в Тюменской области 23 декабряПоследствия аварии в Тюменской области 23 декабря
Последствия аварии в Тюменской области 23 декабря. Фото: МЧС России

На место ДТП отправляли сотрудников 25-го пожарно-спасательного отряда тюменского МЧС. Они помогали одному из пострадавших выбраться из поврежденной машины. Легковым автомобилям временно предложили объезжать заблокированное место через село Новая Заимка.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о драке между водителями. Конфликт на мосту у Телецентра, попавший на видео, произошел в воскресенье.

Драка на мосту у Телецентра: омские водители не выдержали и устроили потасовку
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#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Смертельное ДТП#Омская область#Тюменская область#Новости#Погибшие#Трасса Тюмень-Омск
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