Жуткая авария парализовала движение на федеральной трассе Тюмень-Омск

Posted 23 декабря, 06:49
Published 23 декабря, 06:49
Modified 23 декабря, 06:51
Updated 23 декабря, 06:51
В понедельник, 23 декабря, утром из-за серьезной аварии пришлось полностью ограничить движение на 120-м км федеральном трассы Тюмень-Омск. Здесь, как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в девятом часу утра столкнулись три большегруза и «Лада Приора».
Подробностями происшествия под Заводоуковском поделились в МЧС России. Для водителя КамАЗа авария оказалась смертельной, еще два человека отделались ранениями.
На место ДТП отправляли сотрудников 25-го пожарно-спасательного отряда тюменского МЧС. Они помогали одному из пострадавших выбраться из поврежденной машины. Легковым автомобилям временно предложили объезжать заблокированное место через село Новая Заимка.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о драке между водителями. Конфликт на мосту у Телецентра, попавший на видео, произошел в воскресенье.