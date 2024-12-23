ЖК «Пушкино» в Омске выходит на новый этап

Администрация Омского муниципального района поддержала планы компании «Партнер», которая занимается строительством жилого комплекса «Пушкино». На территории будущего ЖК уже возводятся жилые дома по ГП-1.1 и ГП-2.1, а в скором времени к ним присоединятся еще три: ГП-1.2, ГП-2.2 и ГП-2.3. Также была высоко оценена инициатива строительства муниципального детского сада на 260 мест.