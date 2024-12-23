ЖК «Пушкино» в Омске выходит на новый этап

Posted 23 декабря, 07:28
Published 23 декабря, 07:28
Modified 23 декабря, 07:32
Updated 23 декабря, 07:32
Администрация Омского муниципального района поддержала планы компании «Партнер», которая занимается строительством жилого комплекса «Пушкино». На территории будущего ЖК уже возводятся жилые дома по ГП-1.1 и ГП-2.1, а в скором времени к ним присоединятся еще три: ГП-1.2, ГП-2.2 и ГП-2.3. Также была высоко оценена инициатива строительства муниципального детского сада на 260 мест.
По мнению эксперта рынка недвижимости Андрея Караваева, такие амбициозные планы застройщика, в условиях текущей стагнации на рынке недвижимости, говорят о том, что «Партнер» уверенно чувствует себя в строительной сфере и у федерального девелопера есть финансовая подушка.
«Сейчас наблюдается тенденция отказа от выкупленных земель, некоторые замораживают проекты. Но, судя по всему, здесь застройщик намерен реализовать задуманный проект в полном объеме, это хороший показатель», — говорит специалист.
А проект у застройщика ЖК «Пушкино» действительно впечатляющий. Этот жилой комплекс станет новым эталоном комфорта и современного стиля жизни для горожан. Проект предложит своим будущим жителям целый ряд преимуществ, которые сделают его особенно востребованным.
Одним из значимых плюсов ЖК «Пушкино» является его расположение. Проект строится в одном из самых удобных районов Омска. Жилой комплекс будет гармонично интегрирован в природный ландшафт. Застройщик сохранит окружающие зеленые зоны и создаст уютные аллеи для прогулок и занятий спортом. Жители смогут наслаждаться чистым воздухом и тишиной в окружении деревьев. Территория станет местом для активного отдыха и уединенных моментов вдали от городского шума.
Территория каждого дома жилого комплекса будет закрытой, с круглосуточным видеонаблюдением. Во дворах появятся безопасные пространства без машин, детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Входы в подъезды создадут по принципу «безбарьерной среды», что обеспечит удобство для маломобильных жителей и родителей с колясками.
Собственные газовые котельные комплекса гарантируют бесперебойное горячее водоснабжение и отопление круглый год. Жильцы не столкнутся с сезонными отключениями и смогут всегда рассчитывать на комфортный температурный режим в квартирах.
Проект «Пушкино» представляет собой новый уровень девелопмента. Все элементы комплекса — его композиция, фасады, планировки и организация уличного пространства — созданы с использованием проверенных и эффективных решений в сфере малоэтажного строительства.
Особо стоит отметить, что низкая плотность и малоэтажный характер застройки создадут атмосферу гармонии и откроют новые горизонты для будущих жителей.
Одним из главных принципов работы застройщика является использование только надежных и экологичных строительных материалов. В частности, компания применяет силикатные блоки «Поревит» собственного производства, которые состоят исключительно из природных компонентов — песка, извести и воды. Именно из этого экологически чистого материала возводится жилой комплекс «Пушкино».
В «Пушкино» вас ждет авторская архитектура, насыщенная инфраструктура, уникальные форматы квартир, комфорт и ощущение загородной жизни в городской среде. Здесь вы можете быть уверены, что планы застройщика будут реализованы в полной мере.
Адрес отдела продаж проекта «Пушкино»:
ул. Октябрьская, д. 159, офис 20.
Телефон: 8 (3812) 55–00–00.
Больше о проектах компании «Партнер» можно узнать в телеграм-канале и на сайте partner-eco.ru.
Застройщик — АО «СЗ „Партнер-Строй“ , проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г. Застройщик — ООО „СЗ „Квадро“, проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.