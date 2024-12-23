Выгорела вся квартира. Из многоэтажки на Ядринцева спасли 21 омича

Posted 23 декабря, 10:14
Published 23 декабря, 10:14
Modified 23 декабря, 10:16
Updated 23 декабря, 10:16
В понедельник, 23 декабря, в первом часу дня загорелась одна из квартир в десятиэтажке на Ядринцева, 26. Огнем было охвачено 35 «квадратов» на 4 этаже. На место происшествия отправляли 32 пожарных и 7 единиц техники.
Без помощи пожарных из горевшего дома смогли выбраться 4 человека, однако 17 взрослых и 4 ребенка пришлось спасать и эвакуировать по пожарной лестнице. Также пожарные вытащили из охваченной огнем квартиры два газовых баллона. На ликвидацию открытого горения у сотрудников МЧС ушло около двух часов.
Пока неизвестно, из-за чего случился пожар в квартире. Точную причину предстоит установить дознавателям МЧС России.
Известно, что из-за пожара травмы получили 41-летний мужчина, проживающий в горевшей квартире, и 9-летняя девочка из «апартаментов» на 6 этаже. За ходом проверки и выяснением обстоятельств пожара проследит прокуратура Центрального округа.