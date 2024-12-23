Выгорела вся квартира. Из многоэтажки на Ядринцева спасли 21 омича

Без помощи пожарных из горевшего дома смогли выбраться 4 человека, однако 17 взрослых и 4 ребенка пришлось спасать и эвакуировать по пожарной лестнице. Также пожарные вытащили из охваченной огнем квартиры два газовых баллона. На ликвидацию открытого горения у сотрудников МЧС ушло около двух часов.