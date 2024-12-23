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Posted 23 декабря, 10:14

Published 23 декабря, 10:14

Modified 23 декабря, 10:16

Updated 23 декабря, 10:16

Пожар в доме на Ядринцева в Омске

Выгорела вся квартира. Из многоэтажки на Ядринцева спасли 21 омича

23 декабря 2024, 10:14
Фото: Прокуратура Омской области. Пожар в доме на Ядринцева в Омске

21 омича спасли из охваченной огнем многоэтажки на Ядринцева

Точная причина пожара в десятиэтажке пока неизвестна. Выяснение обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура.

В понедельник, 23 декабря, в первом часу дня загорелась одна из квартир в десятиэтажке на Ядринцева, 26. Огнем было охвачено 35 «квадратов» на 4 этаже. На место происшествия отправляли 32 пожарных и 7 единиц техники.

Без помощи пожарных из горевшего дома смогли выбраться 4 человека, однако 17 взрослых и 4 ребенка пришлось спасать и эвакуировать по пожарной лестнице. Также пожарные вытащили из охваченной огнем квартиры два газовых баллона. На ликвидацию открытого горения у сотрудников МЧС ушло около двух часов.

Кадры с пожара на Ядринцева в ОмскеКадры с пожара на Ядринцева в Омске
Кадры с пожара на Ядринцева в ОмскеКадры с пожара на Ядринцева в Омске
Кадры с пожара на Ядринцева в Омске. Фото: МЧС по Омской области

Пока неизвестно, из-за чего случился пожар в квартире. Точную причину предстоит установить дознавателям МЧС России.

Известно, что из-за пожара травмы получили 41-летний мужчина, проживающий в горевшей квартире, и 9-летняя девочка из «апартаментов» на 6 этаже. За ходом проверки и выяснением обстоятельств пожара проследит прокуратура Центрального округа.

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#Юлия Истомина#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Спасение
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