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Posted 23 декабря, 11:22

Published 23 декабря, 11:22

Modified 23 декабря, 11:24

Updated 23 декабря, 11:24

«Вонища вечная»: в Омской области продлили режим НМУ

«Вонища вечная»: в Омской области продлили режим НМУ

23 декабря 2024, 11:22
Фото: 1MI.
Неблагоприятные метеоусловия будут сохранятся до завтрашнего утра.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области снова продлили режим «черного неба». По информации специалистов, он продлится до 9:00 вторника, 24 декабря.

Режим неблагоприятных метеорологических условий — время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Отметим, что это создает опасность для здоровья, так как загрязненный воздух остается вблизи земной поверхности. В связи с этим объявлен режим НМУ первой степени опасности, который предполагает высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.

В паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте» горожане продолжают жаловаться на воздух в городе:

«Так и в пятницу была жуть жутчайшая»;.
«Добро пожаловать в Сайлент-Хилл»;
«В районе ЖД почти ежедневно и продолжительно запах едкой химии»;
«Как надоела эта вонища вечная. Как ветер северный, все — можно из дома не выходить, детей жалко, дышат этим».

Однако в минприроды сообщают, что вопрос качества воздуха находится на постоянном их контроле.

«При наличии неприятного запаха вы можете обратиться в центр экомониторинга, где фиксируются все обращения омичей на неприятный запах или выбросы. В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией», — добавляют в ведомстве.

В период действия режима НМУ рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Экология#Погода#Омск#Омская область#Минприроды#Загрязнение воздуха#Черное небо
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