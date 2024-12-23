«Вонища вечная»: в Омской области продлили режим НМУ

Posted 23 декабря, 11:22
Published 23 декабря, 11:22
Modified 23 декабря, 11:24
Updated 23 декабря, 11:24
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области снова продлили режим «черного неба». По информации специалистов, он продлится до 9:00 вторника, 24 декабря.
Режим неблагоприятных метеорологических условий — время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Отметим, что это создает опасность для здоровья, так как загрязненный воздух остается вблизи земной поверхности. В связи с этим объявлен режим НМУ первой степени опасности, который предполагает высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.
В паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте» горожане продолжают жаловаться на воздух в городе:
«Так и в пятницу была жуть жутчайшая»;.
«Добро пожаловать в Сайлент-Хилл»;
«В районе ЖД почти ежедневно и продолжительно запах едкой химии»;
«Как надоела эта вонища вечная. Как ветер северный, все — можно из дома не выходить, детей жалко, дышат этим».
Однако в минприроды сообщают, что вопрос качества воздуха находится на постоянном их контроле.
«При наличии неприятного запаха вы можете обратиться в центр экомониторинга, где фиксируются все обращения омичей на неприятный запах или выбросы. В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией», — добавляют в ведомстве.
В период действия режима НМУ рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.