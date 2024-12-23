«Вонища вечная»: в Омской области продлили режим НМУ

Режим неблагоприятных метеорологических условий — время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Отметим, что это создает опасность для здоровья, так как загрязненный воздух остается вблизи земной поверхности. В связи с этим объявлен режим НМУ первой степени опасности, который предполагает высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.