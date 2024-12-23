В сквере у Омской крепости установили ледяную композицию от DOGMA

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской, Калужской и Омской областях. За 13 лет успешной работы компания построила 1,7 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 9 масштабных объектов в четырех регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.