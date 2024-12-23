В сквере у Омской крепости установили ледяную композицию от DOGMA

Posted 23 декабря, 09:14
Published 23 декабря, 09:14
Modified 23 декабря, 09:16
Updated 23 декабря, 09:16
В парке Семейного отдыха по Сибирскому проспекту компания установила яркую светодиодную фигуру оленя, а в центре города, в Выставочном сквере у Омской крепости появилась ледяная композиция со снегирем, символом русской зимы и жилого проекта компании DOGMA.
Каждый элемент ледяной арт-композиции наполнен смыслом. Уютное кресло символизирует домашний комфорт, снегирь — верность традициям русской зимы, а заснеженная ель напоминает о красоте природы и семейных ценностях. Все элементы композиции отражают философию квартала «Снегири», где главное внимание уделено семье, дому и созданию воспоминаний, которые будут согревать долгие годы.
В завершающийся год семьи компания DOGMA приглашает омские семьи сделать фотографии на фоне ледяной композиции и поделиться ими в социальных сетях. Победители получат уютные подарки от DOGMA. Подробности конкурса в официальной группе Вконтакте.
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Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской, Калужской и Омской областях. За 13 лет успешной работы компания построила 1,7 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 9 масштабных объектов в четырех регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.