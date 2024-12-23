В Омской области посреди зимы обанкротили теплоснабжающую компанию

Отметим, что один из учредителей, Виталий Агейкин, занимал должность директора МКУ «Центр хозяйственного обеспечения и единой дежурной диспетчерской службы» в администрации Горьковского района. В 2016 году чиновника приговорили к 4 годам заключения за смертельное ДТП. После оглашения вердикта суда он был уволен из казенного учреждения.