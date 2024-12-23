В Омской области посреди зимы обанкротили теплоснабжающую компанию

Posted 23 декабря, 06:46
Published 23 декабря, 06:46
Modified 23 декабря, 06:52
Updated 23 декабря, 06:52
Арбитражный суд Омской области постановил ликвидировать теплоснабжающую организацию «Атлант» из поселка Горьковское. Организация подала иск о банкротстве в 2018 году, так как задолжала кредиторам около 18 млн рублей.
По данным Rusprofile, учредителями фирмы в равных долях являются Василий Трубин и Виталий Агейкин. С апреля 2019 года конкурсным управляющим в связи с процедурой банкротства назначен Сергей Лепешонков.
Решение Арбитража пока что можно обжаловать.
«Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд», — говорится в судебном акте.
Отметим, что один из учредителей, Виталий Агейкин, занимал должность директора МКУ «Центр хозяйственного обеспечения и единой дежурной диспетчерской службы» в администрации Горьковского района. В 2016 году чиновника приговорили к 4 годам заключения за смертельное ДТП. После оглашения вердикта суда он был уволен из казенного учреждения.
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