В Омске у Телецентра вновь изменится схема движения

Мэр добавил, что подрядчик сейчас закупает светофоры и несущие конструкции, чтобы организовать реверсивное движение на средней полосе моста. Напомним, реконструкцией занимается компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.