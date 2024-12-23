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Posted 23 декабря, 10:11

Published 23 декабря, 10:11

Modified 23 декабря, 10:13

Updated 23 декабря, 10:13

Напротив СибАДИ нельзя будет повернуть налево и развернуться

В Омске у Телецентра вновь изменится схема движения

23 декабря 2024, 10:11
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста. Напротив СибАДИ нельзя будет повернуть налево и развернуться
На пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ с 25 декабря запретят левый поворот и разворот.

В Омске с 25 декабря вновь изменят схему движения из-за капитального ремонта моста у Телецентра. Подробнее о нововведениях рассказал мэр города Сергей Шелест.

«Изменение коснется организации движения на подходе к мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Вводится запрет на выполнение левого поворота и разворота на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ путем установки дорожного знака, предписывающего движение прямо на данном участке», — рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что подрядчик сейчас закупает светофоры и несущие конструкции, чтобы организовать реверсивное движение на средней полосе моста. Напомним, реконструкцией занимается компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

Отметим, что схему движения уже меняли в начале декабря после жалоб омичей на пробки.

Омичам рассказали, как изменилась схема движения на мосту у Телецентра
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#Евгений Игишев#Транспорт#Пробки#Ремонт#Омск#Департамент транспорта#Госавтоинспекция#Мост им. 60-летия ВЛКСМ
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