В Омске у Телецентра вновь изменится схема движения

Posted 23 декабря, 10:11
Published 23 декабря, 10:11
Modified 23 декабря, 10:13
Updated 23 декабря, 10:13
В Омске с 25 декабря вновь изменят схему движения из-за капитального ремонта моста у Телецентра. Подробнее о нововведениях рассказал мэр города Сергей Шелест.
«Изменение коснется организации движения на подходе к мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Вводится запрет на выполнение левого поворота и разворота на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ путем установки дорожного знака, предписывающего движение прямо на данном участке», — рассказал градоначальник.
Мэр добавил, что подрядчик сейчас закупает светофоры и несущие конструкции, чтобы организовать реверсивное движение на средней полосе моста. Напомним, реконструкцией занимается компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.
Отметим, что схему движения уже меняли в начале декабря после жалоб омичей на пробки.