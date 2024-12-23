В Омске ночью в очередной раз вводили режим «черного неба»

Posted 23 декабря, 04:25
Published 23 декабря, 04:25
Modified 23 декабря, 04:33
Updated 23 декабря, 04:33
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области снова продлили режим «черного неба». Согласно информации, со вчерашнего дня до 09:00 23 декабря в Омске и на территории всей области ожидались неблагоприятные метеорологические условия. В это время в атмосфере сохранялись условия, при которых вредные примеси плохо рассеивались.
Это, отметим, создает опасность для здоровья, так как загрязненный воздух остается вблизи земной поверхности. В связи с этим объявлен режим НМУ первой степени опасности, который предполагает высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.
В паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте» горожане продолжают жаловаться на воздух в городе.
«И сегодня то же самое».
«Зато Омск культурная и молодежная столица. Видимо, так привлекают к нам туристов. Приезжайте, дорогие, подышите, полюбуетесь на красивые шлейфы».
В период действия этого режима рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
Напомним, ранее Город55 писал о том, что в конце декабря омичей ждет неоднозначная погода.