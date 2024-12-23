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Posted 23 декабря, 04:25

Published 23 декабря, 04:25

Modified 23 декабря, 04:33

Updated 23 декабря, 04:33

В Омске ночью в очередной раз вводили режим «черного неба»

В Омске ночью в очередной раз вводили режим «черного неба»

23 декабря 2024, 04:25
Фото: 1MI.
Метеорологи предупреждают о повышенной опасности для здоровья жителей региона.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области снова продлили режим «черного неба». Согласно информации, со вчерашнего дня до 09:00 23 декабря в Омске и на территории всей области ожидались неблагоприятные метеорологические условия. В это время в атмосфере сохранялись условия, при которых вредные примеси плохо рассеивались.

Это, отметим, создает опасность для здоровья, так как загрязненный воздух остается вблизи земной поверхности. В связи с этим объявлен режим НМУ первой степени опасности, который предполагает высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.

В паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте» горожане продолжают жаловаться на воздух в городе.

«И сегодня то же самое».
«Зато Омск культурная и молодежная столица. Видимо, так привлекают к нам туристов. Приезжайте, дорогие, подышите, полюбуетесь на красивые шлейфы».

В период действия этого режима рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее Город55 писал о том, что в конце декабря омичей ждет неоднозначная погода.

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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Омская область#Новости#Режим нму#Черное небо#Неблагоприятные метеоусловия#Загрязненный воздух
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