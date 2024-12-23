В Омске ночью в очередной раз вводили режим «черного неба»

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области снова продлили режим «черного неба». Согласно информации, со вчерашнего дня до 09:00 23 декабря в Омске и на территории всей области ожидались неблагоприятные метеорологические условия. В это время в атмосфере сохранялись условия, при которых вредные примеси плохо рассеивались.