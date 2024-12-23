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Posted 23 декабря, 08:25

Published 23 декабря, 08:25

Modified 23 декабря, 08:30

Updated 23 декабря, 08:30

В Омске сдали в экплуатацию 6-этажную новостройку на 70 квартир

В Омске сдали в эксплуатацию новый дом в ЖК «Успешный». Сколько там стоят квартиры

23 декабря 2024, 08:25
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске сдали в экплуатацию 6-этажную новостройку на 70 квартир

Общая жилая площадь превышает 3 тысячи квадратных метров. Квартиры продают с отделкой «под ключ».

В Омске ввели в эксплуатацию ввели в эксплуатацию 6-этажный дом в микрорайоне «Успешный». Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«В нем 70 квартир: 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Площадь жилых помещений МКД составляет 3 112,6 квадратных метра», — рассказал Шелест.

Здание построила компания ООО «Специализированный застройщик „Успешная-2“. По данным Rusprofile, организацию зарегистрировали в 2022 году. Руководителем и учредителем фирмы является Алексей Царук.

На сайте застройщика можно посмотреть, сколько стоят квартивы в жилом комплексе. Так, стоимость «однушек» начинается от 4,8 млн рублей, «двушек» — от 6,7 млн рублей, «трешек» — от 9,4 млн рублей. Квартиры продаются с отделкой «под ключ».

Ранее Город55 рассказывал, что в Омск пришел новый застройщик из Новосибирска. Руководители фирмы сейчас рассматривают участки под возведение домов.

В Омск пришел новый застройщик из соседнего Новосибирска
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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Мэрия#Застройщик#Квартиры#Сергей Шелест#Жилищное строительство
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