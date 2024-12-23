В Омске сдали в эксплуатацию новый дом в ЖК «Успешный». Сколько там стоят квартиры

На сайте застройщика можно посмотреть, сколько стоят квартивы в жилом комплексе. Так, стоимость «однушек» начинается от 4,8 млн рублей, «двушек» — от 6,7 млн рублей, «трешек» — от 9,4 млн рублей. Квартиры продаются с отделкой «под ключ».