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Posted 23 декабря, 11:11

Published 23 декабря, 11:11

Modified 23 декабря, 12:45

Updated 23 декабря, 12:45

В Омске проект ТЦ на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» прошел госэкспертизу

В Омске проект ТЦ на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» прошел госэкспертизу

23 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI.
Возводить комплекс планирует компания «Сириус». Ранее там согласовали вырубку деревьев, которые мешают стройке.

Как стало известно Городу55, проект строительства торгового центра на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» сегодня, 23 декабря, прошел государственную экспертизу.

Документы по проекту подготовили ООО «Омскрегионпроект» и индивидуальные предприниматели Антон Петров и Александр Лавров.

Строить торговый комплекс планирует ООО «Сириус». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в Омске в 2017 году. Руководителем является Марк Етчо, учредителями — Евгений Мосунов (80%) и Ольга Мосунова (20%).

Напомним, что на минувшей неделе в Омске состоялось очередное заседание «зеленой комиссии», где согласовали вырубку 46 деревьев, которые мешают строительству.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Строительство#Торговый центр#Новости#Экспертиза
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