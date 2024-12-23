В Омске проект ТЦ на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» прошел госэкспертизу

Posted 23 декабря, 11:11
Published 23 декабря, 11:11
Modified 23 декабря, 12:45
Updated 23 декабря, 12:45
Как стало известно Городу55, проект строительства торгового центра на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» сегодня, 23 декабря, прошел государственную экспертизу.
Документы по проекту подготовили ООО «Омскрегионпроект» и индивидуальные предприниматели Антон Петров и Александр Лавров.
Строить торговый комплекс планирует ООО «Сириус». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в Омске в 2017 году. Руководителем является Марк Етчо, учредителями — Евгений Мосунов (80%) и Ольга Мосунова (20%).
Напомним, что на минувшей неделе в Омске состоялось очередное заседание «зеленой комиссии», где согласовали вырубку 46 деревьев, которые мешают строительству.