В Омске на Московке сдали в эксплуатацию проблемный дом для переселенцев

Posted 23 декабря, 11:34
Published 23 декабря, 11:34
Modified 23 декабря, 11:36
Updated 23 декабря, 11:36
В Омске ввели в эксплуатацию проблемный дом на улице 1-я Ленинградская, 25, сообщили 23 декабря в телеграм-канале Горсовета.
«Ключи от квартир в новостройке получили первые 108 семей, которые переехали из аварийного жилья. До конца недели дом будет полностью заселен. Всего в новостройку переедут жители 31 аварийного дома», — рассказали в паблике.
Дом построило ООО «СМУ № 1». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Омске в 2013 году. Директором является Александр Колошкин, учредителями — Ольга Булатова и СК «Вертикаль».
Изначально возведением дома занималась компания «ДСК-3», но контракт расторгли. Одна из причин — застройщик сильно отставал от графика.