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Posted 23 декабря, 11:34

Published 23 декабря, 11:34

Modified 23 декабря, 11:36

Updated 23 декабря, 11:36

Ключи от квартир уже получили 108 семей

В Омске на Московке сдали в эксплуатацию проблемный дом для переселенцев

23 декабря 2024, 11:34
Фото: Телеграм-канал омского Горсовета. Ключи от квартир уже получили 108 семей
Во время возведения здания пришлось сменить подрядчика из-за отставания по срокам.

В Омске ввели в эксплуатацию проблемный дом на улице 1-я Ленинградская, 25, сообщили 23 декабря в телеграм-канале Горсовета.

«Ключи от квартир в новостройке получили первые 108 семей, которые переехали из аварийного жилья. До конца недели дом будет полностью заселен. Всего в новостройку переедут жители 31 аварийного дома», — рассказали в паблике.

Дом построило ООО «СМУ № 1». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Омске в 2013 году. Директором является Александр Колошкин, учредителями — Ольга Булатова и СК «Вертикаль».

Фото: Телеграм-канал омского Горсовета

Изначально возведением дома занималась компания «ДСК-3», но контракт расторгли. Одна из причин — застройщик сильно отставал от графика.

С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Строительство#Аварийное жилье#Владимир Корбут#Новостройка#Нацпроект#Переселение#Контроль#Жилье и городская среда
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