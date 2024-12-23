В Омске до конца года отменили популярный автобус до райцентра

Posted 23 декабря, 13:53
Published 23 декабря, 13:53
Modified 23 декабря, 13:56
Updated 23 декабря, 13:56
В «Омскоблавтотрансе» омичей предупредили о приостановке перевозок по маршруту «Омск-Колосовка». Автобусы в направлении райцентра не будут ездить до 31 декабря включительно, расписание на следующий год пока неизвестно.
«Рейсы по маршруту с отправлением от омского автовокзала отменены перевозчиком», — сообщили в пресс-службе организации.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Омске откроется новый автобусный маршрут, он будет доставлять жителей региона из областного центра в поселок Новоомский и обратно.