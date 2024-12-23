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Posted 23 декабря, 13:53

Published 23 декабря, 13:53

Modified 23 декабря, 13:56

Updated 23 декабря, 13:56

В Омске до конца года отменили популярный автобус до райцентра

В Омске до конца года отменили популярный автобус до райцентра

23 декабря 2024, 13:53
Фото: 1MI.
До 1 января автобусы не будут отправляться по маршруту «Омск-Колосовка».

В «Омскоблавтотрансе» омичей предупредили о приостановке перевозок по маршруту «Омск-Колосовка». Автобусы в направлении райцентра не будут ездить до 31 декабря включительно, расписание на следующий год пока неизвестно.

«Рейсы по маршруту с отправлением от омского автовокзала отменены перевозчиком», — сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Омске откроется новый автобусный маршрут, он будет доставлять жителей региона из областного центра в поселок Новоомский и обратно.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Автобусы#Район
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