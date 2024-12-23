Стало известно, когда лидер «Авангарда» Ткачев выйдет на лед вместе с командой

Напомним, что Ткачев получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия — во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как он получит повреждение во время подготовки к сезону.