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Posted 23 декабря, 09:26

Published 23 декабря, 09:26

Modified 23 декабря, 09:28

Updated 23 декабря, 09:28

Стало известно, когда лидер «Авангарда» Ткачев выйдет на лед вместе с командой

Стало известно, когда лидер «Авангарда» Ткачев выйдет на лед вместе с командой

23 декабря 2024, 09:26
Фото: ХК «Авангард».
Предполагается, что форвард сыграет первый матч после перерыва в середине января.

Спортивный журналист Михаил Зислис рассказал, когда на лед вернется лидер омского «Авангарда» Владимир Ткачев. По его информации, форвард полностью оправится от травмы в середине января и тогда же сможет сыграть свой первый матч после длительного перерыва.

«Владимир Ткачев должен вернуться в строй в середине января. С ним игра команды засверкает новыми красками», — написал в своем телеграмм-канале эксперт «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Ткачев получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия — во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как он получит повреждение во время подготовки к сезону.

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Однако по ходу текущего сезона появились слухи, что «Авангард» хочет расторгнуть контракт с форвардом. Причиной называлась слишком высокая зарплата для нынешнего состояния команды. Эту информацию опроверг агент нападающего Шуми Бабаев, заявив, что таких разговоров никто не вел.

Несколько дней назад «Авангард» продлил контракт с форвардом. Соглашение будет действовать до конца сезона 2029-2030. Гендиректор «ястребов» Герман Чистяков рассказал, что клуб находится в процессе перестройки основного состава.

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