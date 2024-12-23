Сегодня в Омске: драка на мосту у Телецентра, жуткий пожар и закрытие «Сказки»

Сегодня в омской многоэтажке на улице Ядринцева произошел жуткий пожар. На месте работали 32 пожарных. До их приезда из горевшего дома смогли выбраться 4 человека, однако 17 взрослых и 4 ребенка пришлось спасать и эвакуировать по пожарной лестнице. В результате травмы получили 41-летний мужчина, проживающий в горевшей квартире, и 9-летняя девочка из квартиры на шестом этаже.