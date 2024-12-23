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Posted 23 декабря, 14:16

Published 23 декабря, 14:16

Modified 23 декабря, 14:20

Updated 23 декабря, 14:20

Иллюстрация

Сегодня в Омске: драка на мосту у Телецентра, жуткий пожар и закрытие «Сказки»

23 декабря 2024, 14:16
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На мосту у телецентра в Омске «схлестнулись» не только машины, но и водители

Накануне на омском мосту у Телецентра произошла драка между водителями, инцидент попал на видео и начал распространяться в соцсетях. Что именно стало причиной конфликта неизвестно, но на записи видно, как полицейские разнимают участников драки. Некоторые пользователи в комментариях предполагают, что причиной конфликта мог стать инцидент на дороге.

Драка на мосту у Телецентра: омские водители не выдержали и устроили потасовку
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Новость №2. 21 омича спасли из охваченной огнем многоэтажки на Ядринцева

Сегодня в омской многоэтажке на улице Ядринцева произошел жуткий пожар. На месте работали 32 пожарных. До их приезда из горевшего дома смогли выбраться 4 человека, однако 17 взрослых и 4 ребенка пришлось спасать и эвакуировать по пожарной лестнице. В результате травмы получили 41-летний мужчина, проживающий в горевшей квартире, и 9-летняя девочка из квартиры на шестом этаже.

Выгорела вся квартира. Из многоэтажки на Ядринцева спасли 21 омича
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Новость №3. «Сказку» могут закрыть после массового отравления

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что база отдыха «Сказка», где недавно произошло массовое отравление, может закрыться на три месяца. Решение по делу 26 декабря вынесет суд. Сейчас предприятие временно прекратило работу, пока неизвестно, откроется оно или нет.

Омская «Сказка» рискует закрыться на три месяца после заседания суда
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