Появились кадры страшного пожара в омской многоэтажке на Ядринцева

Напомним, что 4 человека смогли выбраться из десятиэтажки самостоятельно, до прибытия пожарных на место происшествия. А 21 омича, в том числе четырех детей, спускали по пожарной лестнице. Причина, по которой произошло возгорание, пока неизвестна.