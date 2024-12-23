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Posted 23 декабря, 10:32

Published 23 декабря, 10:32

Modified 23 декабря, 10:34

Updated 23 декабря, 10:34

Горевшая квартира на Ядринцева в Омске

Появились кадры страшного пожара в омской многоэтажке на Ядринцева

23 декабря 2024, 10:32
Фото: Прокуратура Омской области. Горевшая квартира на Ядринцева в Омске
Из-за пожара, случившегося 23 декабря, пострадали 41-летний мужчина и 9-летняя девочка. Кадрами квартиры, с которой распространился огонь, поделились в пресс-службе прокуратуры.

Сегодня, 23 декабря, практически полностью выгорела одна из квартир в десятиэтажке на Ядринцева, 26. Огнем были охвачены «апартаменты» на 4-м этаже. Кадрами последствий пожара поделились в пресс-службе прокуратуры Омска. На фотографиях видны обугленные стены, залитый водой пол и сброшенная в одну кучу мебель.

Кадры пожара в Омске 23 декабряКадры пожара в Омске 23 декабря
Кадры пожара в Омске 23 декабряКадры пожара в Омске 23 декабря
Кадры пожара в Омске 23 декабря. Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что 4 человека смогли выбраться из десятиэтажки самостоятельно, до прибытия пожарных на место происшествия. А 21 омича, в том числе четырех детей, спускали по пожарной лестнице. Причина, по которой произошло возгорание, пока неизвестна.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Спасение
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