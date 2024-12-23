Появились кадры страшного пожара в омской многоэтажке на Ядринцева

Posted 23 декабря, 10:32
Published 23 декабря, 10:32
Modified 23 декабря, 10:34
Updated 23 декабря, 10:34
Сегодня, 23 декабря, практически полностью выгорела одна из квартир в десятиэтажке на Ядринцева, 26. Огнем были охвачены «апартаменты» на 4-м этаже. Кадрами последствий пожара поделились в пресс-службе прокуратуры Омска. На фотографиях видны обугленные стены, залитый водой пол и сброшенная в одну кучу мебель.
Напомним, что 4 человека смогли выбраться из десятиэтажки самостоятельно, до прибытия пожарных на место происшествия. А 21 омича, в том числе четырех детей, спускали по пожарной лестнице. Причина, по которой произошло возгорание, пока неизвестна.