Погода устроит омичам приятный сюрприз на последней рабочей неделе года

По данным сервиса Ventusky, до конца года морозов в регионе не будет. Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, синоптики прогнозируют -5… -9 градусов. В четверг, 26 декабря, будет немного холоднее — температура воздуха опустится до -11 градусов. Но к выходным в регионе снова потеплеет. В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, столбик термометра поднимется до -3… -6 градусов.