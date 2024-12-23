Погода устроит омичам приятный сюрприз на последней рабочей неделе года

Posted 23 декабря, 05:46
Published 23 декабря, 05:46
Modified 23 декабря, 05:48
Updated 23 декабря, 05:48
Наступила последняя рабочая неделя в 2024 году. Она продлится шесть дней — с 23 по 28 декабря включительно. Мы посмотрели, какая погода в этот период ждет жителей Омской области.
По данным сервиса Ventusky, до конца года морозов в регионе не будет. Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, синоптики прогнозируют -5… -9 градусов. В четверг, 26 декабря, будет немного холоднее — температура воздуха опустится до -11 градусов. Но к выходным в регионе снова потеплеет. В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, столбик термометра поднимется до -3… -6 градусов.
Кроме того, во второй половине недели местами по области обещают осадки.