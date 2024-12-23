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Posted 23 декабря, 05:46

Published 23 декабря, 05:46

Modified 23 декабря, 05:48

Updated 23 декабря, 05:48

Погода устроит омичам приятный сюрприз на последней рабочей неделе года

Погода устроит омичам приятный сюрприз на последней рабочей неделе года

23 декабря 2024, 05:46
Фото: 1MI.
Холодов в 2024 году не ожидается.

Наступила последняя рабочая неделя в 2024 году. Она продлится шесть дней — с 23 по 28 декабря включительно. Мы посмотрели, какая погода в этот период ждет жителей Омской области.

По данным сервиса Ventusky, до конца года морозов в регионе не будет. Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, синоптики прогнозируют -5… -9 градусов. В четверг, 26 декабря, будет немного холоднее — температура воздуха опустится до -11 градусов. Но к выходным в регионе снова потеплеет. В субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, столбик термометра поднимется до -3… -6 градусов.

Фото: Ventusky

Кроме того, во второй половине недели местами по области обещают осадки.

Какая погода будет в Омске в конце декабря? Прогноз синоптиков
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Осадки#Рабочая неделя
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