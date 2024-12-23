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Posted 23 декабря, 03:40

Published 23 декабря, 03:40

Modified 23 декабря, 04:54

Updated 23 декабря, 04:54

Омичи часто критикуют вырубки деревьев в городе

«Перестаньте!»: депутат Провозин сделал громкое заявление по поводу «лысения» Омска

23 декабря 2024, 03:40
Фото: gorod55.ru. Омичи часто критикуют вырубки деревьев в городе

Депутат Провозин заявил, что в Омске нет проблем с озеленением

Омичи постоянно жалуются на вырубки и проблемы с обрезкой деревьев в городе. Однако депутат Омского горсовета не согласился, что город лысый. Почему — рассказываем в материале Города55.

На декабрьском завершающем заседании «зеленой комиссии» в Омске произошел интересный диалог между общественницей Татьяной Пальшиной и депутатом Горсовета Алексеем Провозиным. Корреспондент Города55, присутствовавшая на встрече, стала его свидетелем.

В момент, когда члены «зеленой комиссии» решили оптом одобрить заявки от бюджетных учреждений на снос и обрезку деревьев, общественница Татьяна Пальшина заявила, что зеленая масса в Омске не нарастает, а город в итоге становится все лысее и лысее. С такой точкой зрения совершенно не согласился депутат, который до этого, кстати, успел отпустить шутку ниже пояса по обрезке 10 деревьев представителями иудейской общины «Ор Хадаш» («Новый свет») возле синагоги на Маршала Жукова.

Депутат Алексей ПровозинДепутат Алексей Провозин
Депутат Алексей Провозин. Фото: Омский городской совет
«Ну перестаньте: „город лысеет“… У нас уже есть вопрос, куда размещать новые высадки. У нас норматив превышен по зеленой массе, по вегетативной массе в городе в 20 раз. Любой, кто приезжает в Омск из других городов, говорит: „Ба, какой зеленый город“, а мы все продолжаем твердить: „Лысый, лысый“», — отметил Алексей Провозин.

При этом депутат напомнил членам «зеленой комиссии», а среди них есть представители всех окружных администраций и департаментов городской мэрии, что в 2026 году Омск будет культурной столицей России, и к этому необходимо подготовиться.

«2026 год — культурная столица, полный город гостей, а где культура, там и спорт, а где спорт, там транспорт, экономика, торговля. Впереди много работы, в том числе и в части зеленого хозяйства. Вот представьте, к нам приедут гости. Мы должны показать им город-сад», — подчеркнул Провозин.

Правда, по мнению парламентария, на гостевом маршруте придется «много что расчистить и много что высадить». Чего будет больше — расчисток или посадок, пока остается только догадываться.

А мы напомним, что в этом году омичи даже начали писать стихи про вырубки деревьев в городских парках. Недовольство по вопросам «зеленой отрасли», а именно обрезке деревьев и остающимся после этого пенькам вместо деревьев, около года назад высказывал и главный архитектор Омска Роман Воробьев.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Новости#Обрезка#Алексей Провозин#Зеленая комиссия
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