«Перестаньте!»: депутат Провозин сделал громкое заявление по поводу «лысения» Омска

В момент, когда члены «зеленой комиссии» решили оптом одобрить заявки от бюджетных учреждений на снос и обрезку деревьев, общественница Татьяна Пальшина заявила, что зеленая масса в Омске не нарастает, а город в итоге становится все лысее и лысее. С такой точкой зрения совершенно не согласился депутат, который до этого, кстати, успел отпустить шутку ниже пояса по обрезке 10 деревьев представителями иудейской общины «Ор Хадаш» («Новый свет») возле синагоги на Маршала Жукова.