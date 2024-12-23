Омская «Сказка» рискует закрыться на три месяца после заседания суда

Напомним, что гости загородного отеля начали массово обращаться в больницы с отравлением 18 и 19 декабря, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. У всех пострадавших обнаружили признаки кишечной инфекции, за последние сутки количество пострадавших увеличилось до 27, кого-то уже отпустили домой, а кто-то продолжает лечение под присмотром врачей. После случившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело, за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.