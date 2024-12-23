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Posted 23 декабря, 12:47

Published 23 декабря, 12:47

Modified 23 декабря, 13:10

Updated 23 декабря, 13:10

Омская «Сказка» рискует закрыться на три месяца после заседания суда

Омская «Сказка» рискует закрыться на три месяца после заседания суда

23 декабря 2024, 12:47
Фото: Сказка.
Дело с массовым отравлением сейчас находится в суде, заседание пройдет 26 декабря.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что база отдыха «Сказка», где недавно произошло отравление, может закрыться на три месяца. Решение по делу 26 декабря вынесет суд. Сейчас предприятие временно прекратило работу, пока неизвестно, откроется оно или нет.

«На данный момент вся информация по проведенным мероприятиям находится в суде. Деятельность предприятия (ООО „Лада“) приостановлена. К сожалению, сказать точно откроется оно или нет мы не можем. Дата рассмотрения дела — 26 декабря 2024 года. По решению суда будут вынесены итоги, максимальный срок ограничения деятельности предприятия — 90 суток», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что гости загородного отеля начали массово обращаться в больницы с отравлением 18 и 19 декабря, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. У всех пострадавших обнаружили признаки кишечной инфекции, за последние сутки количество пострадавших увеличилось до 27, кого-то уже отпустили домой, а кто-то продолжает лечение под присмотром врачей. После случившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело, за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.

#Анастасия Баянова#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Отравление#Новости#Кишечная палочка#База отдыха "Сказка"
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