Омский «Авангард» уступил «Металлургу» в овертайме — 1:2

Posted 23 декабря, 16:16
Published 23 декабря, 16:16
Modified 23 декабря, 16:28
Updated 23 декабря, 16:28
Сегодня, 23 декабря, омский «Авангард» встретился в Магнитогорске с «Металлургом». «Ястребы» проиграли со счетом 1:2. Матч завершился в овертайме.
В первом периоде команды не отметились забитыми шайбами. На 9-й минуте «ястреб» Райан Спунер получил малый штраф за задержку соперника клюшкой. Омичи смогли выстоять в меньшинстве. В первом игровом отрезке «Авангард» нанес всего 6 бросков по воротам. «Металлург» в этом статистическом показателе был более продуктивным — 20 бросков.
Второй период стартовал с шайбы в ворота «ястребов». У «магнитки» отличился Роман Канцеров, передачу отдал Никита Михайлис. На 36-й минуте Райан Спунер поехал в штраф-бокс за задержку игры. «Металлург» не смог реализовать большинство. Больше забитых шайб во втором игровом отрезке болельщики не увидели. А в самом конце периода у хозяев площадки удалился Данила Юров.
Третий период «Авангард» начал с большинства, но не смог его реализовать. «Ястребам» удалось сравнять на 48-й минуте. Отличился Михаил Гуляев. Ассистентами стали Павел Коледов и Майкл Маклауд. Основное время завершилось со счетом 1:1.
В овертайме «магнитка» была сильнее. Итоговый счет — 2:1 в пользу хозяев площадки.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет на домашней арене против тольяттинской «Лады». Игра пройдет в субботу, 28 декабря.