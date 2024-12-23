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Posted 23 декабря, 16:16

Published 23 декабря, 16:16

Modified 23 декабря, 16:28

Updated 23 декабря, 16:28

Омский «Авангард» уступил в овертайме действующему чемпиону

Омский «Авангард» уступил «Металлургу» в овертайме — 1:2

23 декабря 2024, 16:16
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» уступил в овертайме действующему чемпиону

Единственную шайбу за «ястребов» забросил Михаил Гуляев.

Сегодня, 23 декабря, омский «Авангард» встретился в Магнитогорске с «Металлургом». «Ястребы» проиграли со счетом 1:2. Матч завершился в овертайме.

В первом периоде команды не отметились забитыми шайбами. На 9-й минуте «ястреб» Райан Спунер получил малый штраф за задержку соперника клюшкой. Омичи смогли выстоять в меньшинстве. В первом игровом отрезке «Авангард» нанес всего 6 бросков по воротам. «Металлург» в этом статистическом показателе был более продуктивным — 20 бросков.

Второй период стартовал с шайбы в ворота «ястребов». У «магнитки» отличился Роман Канцеров, передачу отдал Никита Михайлис. На 36-й минуте Райан Спунер поехал в штраф-бокс за задержку игры. «Металлург» не смог реализовать большинство. Больше забитых шайб во втором игровом отрезке болельщики не увидели. А в самом конце периода у хозяев площадки удалился Данила Юров.

Фото: ХК Авангард

Третий период «Авангард» начал с большинства, но не смог его реализовать. «Ястребам» удалось сравнять на 48-й минуте. Отличился Михаил Гуляев. Ассистентами стали Павел Коледов и Майкл Маклауд. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В овертайме «магнитка» была сильнее. Итоговый счет — 2:1 в пользу хозяев площадки.

Статистика матча:

  • Броски: 96-41;
  • Броски в створ: 52-20;
  • Голы: 2-1;
  • Вбрасывания: 26-24;
  • Блокированные броски: 14-22;
  • Силовые приемы: 8-16;
  • Отборы: 7-4;
  • Потери: 5-3;
  • Перехваты: 9-9;
  • Время в атаке: 19:11–13:51;
  • Штраф: 2-4.

Следующий матч «Авангард» проведет на домашней арене против тольяттинской «Лады». Игра пройдет в субботу, 28 декабря.

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