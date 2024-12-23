Омский «Авангард» уступил «Металлургу» в овертайме — 1:2

Второй период стартовал с шайбы в ворота «ястребов». У «магнитки» отличился Роман Канцеров, передачу отдал Никита Михайлис. На 36-й минуте Райан Спунер поехал в штраф-бокс за задержку игры. «Металлург» не смог реализовать большинство. Больше забитых шайб во втором игровом отрезке болельщики не увидели. А в самом конце периода у хозяев площадки удалился Данила Юров.