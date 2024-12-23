gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 06:17

Published 23 декабря, 06:17

Modified 23 декабря, 06:26

Updated 23 декабря, 06:26

В Омской области детские пособия за декабрь выплатят досрочно

Омские семьи получат детские пособия раньше: график выплат в декабре

23 декабря 2024, 06:17
Фото: 1MI.

В Омской области детские пособия за декабрь выплатят досрочно

Переводы на банковские счета начнутся 25 декабря.

Отделение СФР по Омской области сообщило, что в связи с новогодними праздниками детские пособия за декабрь будут выплачены досрочно. Переводы на банковские счета начнутся 25 декабря.

Важно отметить, что зачисление средств может происходить в течение всего дня. Если деньги не поступили с утра, рекомендуется подождать до конца дня.

25 декабря будут перечислены следующие виды пособий:

  • Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих и неработающих родителей;
  • Пособие на первого ребенка до 3 лет;
  • Пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного;
  • Ежемесячная выплата из материнского капитала.

Следующее перечисление пособий будет произведено по стандартному графику — за январь 2025 года в феврале. Пособия, которые родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

От сессии к ребенку: омским студентам планируют выплачивать по 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Материнский капитал#Выплаты#Новости#СФР#Почта#Детские пособия#Пособие по уходу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика