Омские семьи получат детские пособия раньше: график выплат в декабре

Posted 23 декабря, 06:17
Published 23 декабря, 06:17
Modified 23 декабря, 06:26
Updated 23 декабря, 06:26
Отделение СФР по Омской области сообщило, что в связи с новогодними праздниками детские пособия за декабрь будут выплачены досрочно. Переводы на банковские счета начнутся 25 декабря.
Важно отметить, что зачисление средств может происходить в течение всего дня. Если деньги не поступили с утра, рекомендуется подождать до конца дня.
25 декабря будут перечислены следующие виды пособий:
Следующее перечисление пособий будет произведено по стандартному графику — за январь 2025 года в феврале. Пособия, которые родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений.