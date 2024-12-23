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Posted 23 декабря, 04:58

Published 23 декабря, 04:58

Modified 23 декабря, 05:11

Updated 23 декабря, 05:11

Прокуратура Омска добилась установки «ливневки» во дворе многоэтажки на Конева

Омская прокуратура добилась решения проблемы с подтоплением придомовой территории

23 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI.

Прокуратура Омска добилась установки «ливневки» во дворе многоэтажки на Конева

После вмешательства прокуратуры была обустроена ливневая канализация во дворе многоквартирного дома.

Прокуратура Кировского округа города Омска провела проверку по обращению местных жителей, которые жаловались на регулярное подтопление территории и проезда на улице Конева, 22. Выяснилось, что на этом участке не было должного водоотведения, из-за чего в дождливую погоду часто затопляло не только проезд, но и территорию возле домов.

Несмотря на жалобы горожан, местные власти не занимались решением проблемы и не включали работы по установке ливневой канализации в планы на ремонт. В результате прокуратура направила официальное представление в департамент городского хозяйства администрации Омска.

После вмешательства прокуратуры проблемы с водоотведением были решены, и теперь во дворе многоквартирного дома на улице Конева, 22 и прилегающем проезде установлена новая ливневая канализация, что позволяет предотвратить подтопления в будущем.

Напомним, ранее Город55 писал о том, что омичи в Центральном округе пострадали от горячей воды в подвале многоэтажки.

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#Диана Рязанцева#Ремонт#Омск#Прокуратура#Проблемы#Кировский округ#Подтопление#Ливневая канализация
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