Омская прокуратура добилась решения проблемы с подтоплением придомовой территории

Posted 23 декабря, 04:58
Published 23 декабря, 04:58
Modified 23 декабря, 05:11
Updated 23 декабря, 05:11
Прокуратура Кировского округа города Омска провела проверку по обращению местных жителей, которые жаловались на регулярное подтопление территории и проезда на улице Конева, 22. Выяснилось, что на этом участке не было должного водоотведения, из-за чего в дождливую погоду часто затопляло не только проезд, но и территорию возле домов.
Несмотря на жалобы горожан, местные власти не занимались решением проблемы и не включали работы по установке ливневой канализации в планы на ремонт. В результате прокуратура направила официальное представление в департамент городского хозяйства администрации Омска.
После вмешательства прокуратуры проблемы с водоотведением были решены, и теперь во дворе многоквартирного дома на улице Конева, 22 и прилегающем проезде установлена новая ливневая канализация, что позволяет предотвратить подтопления в будущем.
Напомним, ранее Город55 писал о том, что омичи в Центральном округе пострадали от горячей воды в подвале многоэтажки.