Омская прокуратура добилась решения проблемы с подтоплением придомовой территории

Прокуратура Кировского округа города Омска провела проверку по обращению местных жителей, которые жаловались на регулярное подтопление территории и проезда на улице Конева, 22. Выяснилось, что на этом участке не было должного водоотведения, из-за чего в дождливую погоду часто затопляло не только проезд, но и территорию возле домов.