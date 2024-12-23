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Posted 23 декабря, 11:39

Published 23 декабря, 11:39

Modified 23 декабря, 12:44

Updated 23 декабря, 12:44

Омичу, подозреваемому в убийстве 15-летней москвички, продлили срок ареста

Омичу, подозреваемому в убийстве 15-летней москвички, продлили срок ареста

23 декабря 2024, 11:39
Фото: 1MI.
Мужчина останется за решеткой до 21 февраля 2025 года.

Стало известно, что 41-летнему мужчине, который подозревается в убийстве 15-летней школьницы из Москвы, продлили срок содержания под стражей. Об этом пишет NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета. Омич будет находиться под стражей до 21 февраля 2025 года.

Напомним, что летом дело об убийстве школьницы потрясло всю Омскую область. Девочка пропала 22 июля, она вышла из отеля «Ника» на прогулку в парке Победы, где остановилась с родителями. После связь с юной москвичкой пропала, ее искали сотни волонтеров и сотрудники спецслужб. Нашли школьницу на четвертые сутки, к сожалению, уже мертвую. Тело девочки лежало в воде около лодочной станции «Кировец».

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Позже выяснилось, что печальный инцидент не был несчастным случаем, как изначально предполагалось. На трупе девочки обнаружили генетический материал подозреваемого. Кроме того, во время допроса он сам признался в преступлении и заявил, что совершил «убийство ради убийства».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Следком#Следователи#Новости
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