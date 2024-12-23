Омичу, подозреваемому в убийстве 15-летней москвички, продлили срок ареста

Напомним, что летом дело об убийстве школьницы потрясло всю Омскую область. Девочка пропала 22 июля, она вышла из отеля «Ника» на прогулку в парке Победы, где остановилась с родителями. После связь с юной москвичкой пропала, ее искали сотни волонтеров и сотрудники спецслужб. Нашли школьницу на четвертые сутки, к сожалению, уже мертвую. Тело девочки лежало в воде около лодочной станции «Кировец».